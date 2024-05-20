الإعلان عن نتائج الحركة الإنتقالية الوطنية لهيئة التدريس 2024/2025 في المغرب

أعلنت وزارة التربية الوطنية المغربية عن ظهور نتائج الحركة الإنتقالية الوطنية لهيئة التدريس للعام الدراسي 2024/2025 وذلك بعدما فتحت الوزارة باب التقديم على حركات التنقل للمعلمين في الأسابيع السابقة، حيث تسمح الوزارة للمعلم بتقديم طلب الإنتقال من المؤسسة التعليمية التي يعمل بها في حالة توافر بعض الضوابط والشروط المعينة. وفيما يلي توضيح لأهم التفاصيل التي جاءت في نتائج الحركة الإنتقاليه وخطوات الإستعلام عنها بشكل إلكتروني.

أهم تفاصيل نتائج الحركة الإنتقالية

أظهرت النتائج عدد المعلمين الذين تقدموا بطلبات الإنتقال، وكذلك عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها. تم توزيع المعلمين المقبولين على المؤسسات التعليمية المختلفة في جميع أنحاء المغرب بناءً على احتياجات كل مؤسسة. تأكيد أن الإنتقالات تمت بناءً على المعايير المحددة مسبقًا، مثل الأقدمية والحالة الإجتماعية وظروف العمل الخاصة بكل معلم.

شروط تقديم طعن على الحركات الإنتقالية بوزارة التربية المغربية

توجد بعض الشروط التي يجب الإلتزام بها من أجل القدرة على تقديم طعن بشأن النتائج المعلنة في الحركات الإنتقالية لوزارة التربية الوطنية المغربية، حيث جاءت هذه الشروط كالتالي:

واجب تقديم الطعن خلال الفترة المحددة التي تبدأ فور ظهور نتائج الحركة الإنتقاليه.

يجب شرح وتوضيح الأسباب التي أدت إلى تقديم الطعن بشكل دقيق ومفصل.

يجب أن يلتزم المعلم بقرار الحركة الإنتقالية وينتقل إلى الموقع الجديد قبل تقديم الطعن.

يجب إرفاق نسخة من نتيجة الحركة الإنتقالية التي توضح قرار النقل الخاص بالمعلم.

يجب إرفاق صورة من الطلب الأصلي للمشاركة في الحركة الإنتقالية الذي قدمه المعلم.

يجب تقديم خمس نسخ من طلب الإعتراض الموجه إلى مدير المؤسسة التعليمية التي يتبع لها المعلم.

من ضمن النسخ الخمس، يتم تقديم نسخة للفرع الإقليمي للنقابة التي ينتمي إليها المعلم ويتم تقديم نسخة أخرى للتضامن الجامعي.

خطوات الإستعلام عن نتائج الحركة الإنتقالية إلكترونيًا

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية المغربية.

اختيار قسم الحركات الإنتقالية من القائمة الرئيسية.

إدخال بيانات الدخول الخاصة بالمعلم مثل رقم التأجير وكلمة المرور.

بعد تسجيل الدخول، يمكن للمعلم الإطلاع على نتيجة طلبه ومعرفة تفاصيل الإنتقال إن كان طلبه قد تمت الموافقة عليه.

يمكن طباعة النتيجة للاحتفاظ بها أو تقديمها للجهات المختصة إذا لزم الأمر.

بتطبيق هذه الخطوات، يمكن للمعلمين التعرف على نتائج طلباتهم في الحركة الإنتقالية بسهولة، مما يسهم في تسهيل إجراءات التنقل بين المؤسسات التعليمية المختلفة بما يتماشى مع الإحتياجات الشخصية والمهنية لهم.