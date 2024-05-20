طريقة تحضير بان كيك في المنزل بمكونات اقتصادية للأطفال

تسعى الكثير من ربات البيوت إلى تحضير وجبات مفيدة وغنية بالقيمة الغذائية لأبنائهم، وخصوصًا تلك التي تمد الجسم بالطاقة وتحتوي على مكونات ذات فوائد صحية كبيرة مثل البيض والحليب والموز فكل من هذه المكونات يساهم في بناء عضلات الجسم وتزويده بالفيتامينات الضرورية، لذا نقدم لكم في هذا المقال طريقة تحضير بان كيك الموز في المنزل بخطوات بسيطة، لتتمكنوا من تقديمه لأطفالكم باطمئنان.

طريقة تحضير بان كيك الموز

مكونات بان كيك الموز

2 موزة ناضجة

2 بيضة

1 كوب من الحليب

1 كوب من الدقيق

1 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا

رشة ملح

زبدة أو زيت للطهي

طريقة التحضير:

في وعاء كبير، قم بهرس الموزتين باستخدام شوكة حتى يصبح لديك مزيج ناعم.

أضف البيض إلى الموز المهروس واخفق جيدًا حتى تتجانس المكونات.

أضف الحليب والفانيليا واستمر في الخفق حتى يمتزج الخليط بشكل جيد.

إعداد الخليط:

في وعاء آخر، اخلط الدقيق، البيكنج بودر، ورشة الملح.

أضف المكونات الجافة إلى الخليط السائل تدريجيًا مع التحريك المستمر حتى تحصل على عجينة ناعمة وخالية من التكتلات.

طهي البان كيك:

سخن مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة وأضف قليلًا من الزبدة أو الزيت.

استخدم مغرفة لصب مقدار من الخليط في المقلاة لتشكيل دوائر صغيرة.

اطبخ البان كيك لمدة 2-3 دقائق أو حتى تظهر فقاعات على السطح، ثم اقلبها بحذر واطبخ الجانب الآخر حتى يصبح ذهبي اللون.

نصائح لتحضير البان كيك