عبر منصة أبشر.. كيفية استعراض الهوية الرقمية 1445 وخطوات تفعيلها عبر تطبيق نفاذ الوطني

كيفية استعراض الهوية الرقمية عبر منصة أبشر 1445؟ ما يبحث عنه المواطن السعودي، وذلك لما تمثله من أهمية قصوى في حياتهم، فيما يتعلق بقضاء أية مصلحة حكومية وفي الوقت ذاته تعمل منصة أبشر على تسهيل الأمر على كافة المواطنين من خلال المنصة الخاصة بها، وكما ذكرنا تعتبر الهوية الرقمية أهم خدمة تقدمها، وطريقة استعراض الهوية الرقمية بالإضافة إلى خطوات التفعيل هي عناصر هذا المقال والتي سنتعرف عليها بالتفصيل في الفقرات القادمة.

خطوات استعراض الهوية الرقمية عبر منصة أبشر لعام 1445

تسعى منصة أبشر إلى تقديم يد العون للمواطن السعودي من خلال تقديم خدماتها عبر الإنترنت بكل سهولة، حيث من الممكن استعراض الهوية الرقمية من خلال تلك الخطوات التالية:

يقوم المواطن بالدخول إلى منصة أبشر واختيار أبشر أفراد.

بعد ذلك يقوم بتسجيل الدخول وكتابة اسم المستخدم وأيضًا كلمة المرور الخاصين به.

في حالة عدم وجود حساب يتم إنشاء حساب جديد.

ثم يضغط بعد ذلك على الجوازات.

وبعد الانتهاء من تلك الخطوة تظهر الهوية الرقمية ويتم استعراضها أمام المواطن.

بالإضافة إلى أن كافة المعلومات المتعلقة بالشخص يجدها في تلك الهوية.

كيفية تفعيل الهوية الرقمية خلال تطبيق النفاذ الوطني

بعد أن تعرفنا على كيفية استعراض الهوية الرقمية يمكننا الآن التعرف على كيفية تفعيل الهوية الرقمية من خلال تلك الخطوات وهي: