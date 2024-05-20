نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم فقط الترم الثاني 2024 (استعلــمـ هنا) | نتايج خامسة ورابعة وساتة

ينتظر عدد كبير من الطلاب وكذلك ايضا اولياء امورهم نتيجة الصف الخامس الابتدائي، ويأتي ذلك بعد الانتهاء من الامتحانات لذلك فمن المتوقع ان يتم الاعلان عن النتائج في وقت قريب وفي جميع المحافظات وسوف يتم الإعلان عن النتائج عبر الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي

تم الانتهاء من الامتحانات الخاصة بالصف الخامس الابتدائي، ومن ثم فقد أعلنت وزارة التربيه والتعليم ما يلي:

سوف يتم الاعلان عن النتيجة بعد الانتهاء من التصحيح المميكن في وقت قريب.

يمكن أن يقوم الطلاب بالحصول على نتائج من خلال التوجه إلى مقرات المدرسة للحصول على التقديرات الحاصل عليها الطالب

من الممكن التعرف على النتائج من خلال الذهاب الى البوابه الالكترونيه للتعليم الأساسي عبر الانترنت.

تفسير ألوان نتيجة الصف الخامس الابتدائي

سوف يتم الاعلان عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي عن طريق الألوان حيث يشير كل لون على تقدير معين وتعتبر الألوان عن التالي:

اللون الازرق يشير إلى أن الطالب حصل على 85 إلى 100 درجة ومعنى ذلك أن الطالب قد فاق التوقعات واكتساب المهارات.

اللون الأخضر يشير إلى أن الطالب حصل على 65 الى 85 درجة ومعنى ذلك أن الطالب قد امتلك المهارات اللازمة.

اللون الأصفر يشير إلى أن الطالب قد حصل على 50 إلى 65 درجة ويحتاج هذا الطالب إلى المزيد من الدعم.

كيفية الحصول على نتيجة الصف الخامس الابتدائي

يمكن الاستعلام عن نتائج الصف الخامس الابتدائي من خلال اتباع ما يلي: