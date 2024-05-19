“15 يوم إجازة رسمية” هتلحق تلم فيهم المنهج .. إجازة عيد الأضحى لطلاب الثانوية العامة 2024

تزامنًا مع اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة يبحث الكثير من طلاب وطالبات الثانوية العامة وأولياء الأمور عن إجازة عيد الأضحى لطلاب الثانوية العامة 2024 حيث تأتي إجازة عيد الأضحى خلال امتحانات الثانوية العام هذا العام ، حيث تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 10 يونيو القادم ، بينما يأتي عيد الأضحى المبارك يوم السادس عشر من شهر يونيو 2024 ، وخلال الأيام الحالية يجتهد جميع طلاب الثانوية العام في المراجعة والمذاكرة والاستعداد للامتحانات.

إجازة عيد الأضحى لطلاب الثانوية العامة 2024

تبدأ اجازة عيد الاضحى المبارك بداية من يوم وقفة عرفات وذلك يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 ، ومن الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة تبدأ قبل اجازة عيد الاضحى المبارك وذلك يوم 10 يونيو 2024 وذلك بامتحانات المواد التي لا تضاف إل المجموع وهي امتحانات التربية الدينية والتربية الوطنية لمادتي الاحصاء والاقتصاد ، بينما تبدأ امتحانات المواد التي تضاف للمجموع بعد الانتهاء من اجازة عيد الاضحى المبارك.

جدول اجازة عيد الاضحى المبارك 2024

تبدأ اجازة عيد الاضحى المبارك بداية من يوم الجمعة الموافق 14 يونيو 2024 وتستمر لمدة 9 أيام متتالية وإليكم جدول اجازة عيد الاضحى المبارك هذا العام.