إلكترونيًا.. طريقة حجز موعد ذبح الأضحية في السعودية 1445 والشروط المطلوبة

أيام قليلة ويحل علينا شهر ذي الحجة والذي ضحى فيه سيدنا إبراهيم عليه السلام بولده إسماعيل فكانت النتيجة أن الله عز وجل فدا سيدنا إسماعيل بذبح عظيم، ومن هنا جاء مشروعية الذبح في هذا الحدث العظيم، ولكن قامت المملكة العربية السعودية بإمكانية تسهيل هذا الأمر على المواطنين الراغبين في تقديم الأضحية وذلك من خلال منصة خاصة يتم فيها حجز الأضحية مع وضع شروط خاصة سنتعرف على ذلك خلال مقالنا اليوم.

طريقة حجز موعد ذبح الأضحية 1445 في السعودية

لكل من يرغب في حجز أضحية العيد عن طريق الإنترنت، فإليكم تلك الخطوات التي قامت وزارة البيئة والزراعة والمياه بتوفيرها تسهيلًا على المواطنين وهي:

يقوم المواطن السعودي بالذهاب إلى منصة نماء وهي المنصة المحددة من قبل الوزارة.

في الصفحة الرئيسية يتم الضغط على طلب خدمة ويختار بعد ذلك حجز مسلخ.

يقوم بعد ذلك بكتابة البيانات الخاصة به وهي اسم المستخدم والرمز الذي من خلاله يتم الدخول على المنصة وفي حالة عدم توافر حساب يتم إنشاء حساب جديد.

يؤكد بعد ذلك على طلب حجز موعد.

يضغط على تسجيل الموعد ويكتب كل المعلومات والبيانات المطلوبة منه مثل الاسم والعنوان ورقم الجوال ونوع الطلب ورقم الهوية وغيرها.

يتم حفظ الطلب ومعرفة موعد الاستلام الذي تم الاتفاق عليه.

وفي نهاية الأمر يقوم بالذهاب قبل الموعد المحدد بحوالي ساعة حتى يكمل باقي الإجراءات ودفع التكاليف التي عليه.

شروط حجز الأضحية في المملكة العربية السعودية

كما ذكرنا أن وزارة البيئة والمياه والزراعة حددت خطوات حجز الأضحية فإنها كذلك وضعت شروطًا محددة لذبح الأضحية وتتمثل في: