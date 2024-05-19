استعلم الان .. الاستعلام عن أسماء مستحقي قرض الإسكان العسكري مايو 2024 واهم الشروط المطلوبة 

أعلنت الجهات المختصة في الأردن عن أسماء المستحقين لقرض الإسكان العسكري لشهر مايو 2024 مما أثار اهتماما واسعا بين العاملين والمتقاعدين في القوات المسلحة الأردنية حيث يوفر هذا القرض فرصة كبيرة للأفراد الذين يواجهون تحديات في توفير السكن الملائم لعائلاتهم ويهدف إلى تحسين مستوى معيشتهم كما يتم منح هذا القرض وفقا لمجموعة من الشروط التي تضمن توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقا حيث يسعى البرنامج إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للعسكريين مع الأخذ في الاعتبار الظروف المالية والخدمية لكل متقدم من خلال الخطوات السهلة والمتاحة إلكترونيا يمكن للمستفيدين المحتملين الاستعلام عن قبول طلباتهم والتأكد من تحقيقها للمعايير المطلوبة.

شروط الحصول على قرض الاسكان العسكري

أعلنت الجهات المسؤولة عن برنامج قرض الإسكان العسكري في الأردن لشهر مايو 2024 عن إمكانية الاستعلام عن اسماء المستحقين للقرض للاستعلام والتأكد من الاستحقاق يجب على المتقدمين الالتزام بالشروط التالية:

يجب أن يكون المتقدم حاملا للجنسية الأردنية.

يجب أن يكون المتقدم من العاملين في القوات المسلحة الأردنية أو متقاعدا منها.

يجب ألا يكون المتقدم قد استفاد سابقا من برامج إسكانية مماثلة.

يجب أن يكون لدى المتقدم دخل ثابت يمكنه من سداد أقساط القرض.

يجب أن يكون عمر المتقدم بين 25 و55 عاما.

خطوات الاستعلام عن أسماء مستحقي قرض الإسكان العسكري