اشلون استعلم.. خطوات استعلام غرامات مرور الرقم الألماني في العراق 2024

اطلقت الجهات المسئولة في العراق خطوات استعلام غرامات المرور الرقم الألماني 2024، وهو نظام حديث للوحات المعدنية في العراق، يتضمن الرقم الخاص بالمركبة شريحة إلكترونية ورمز بار يحتويان على معلومات مالك المركبة، ويسهل النظام الجديد التعرف على هوية المركبة وتسهيل عملية التحقق منها، وبفضله يصبح من الصعب على المواطنين التلاعب وسرقة المركبات، بالإضافة إلى ذلك يساعد النظام الألماني الجديد في رصد المخالفات وتحديد غرامات صاحب المركبة تلقائيًا.

خطوات استعلام غرامات مرور الرقم الألماني

تقدم مديرية المرور العامة في العراق خدمة استعلام غرامات مرور الرقم الألماني لعام 2024، حيث تسعى المديرية بتقديم هذه الخدمة إلى تيسير سداد المستحقات للمواطن، وتوفير الوقت والجهد دون الحاجة لزيارة مقر المديرية، بهدف تخفيف الضغط على المكاتب وتسهيل عملية التقديم، ويمكن للمواطن الاطلاع على غرامات مرور الرقم الألماني على سيارته إلكترونياً من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا يجب عليك الدخول إلى بوابة أور الإلكترونية.

ثم النقر علي خانة غرامات المرور.

ثم إدخال رقم التسجيل سيارتك.

ثم النقر علي خانة “بحث”

ستظهر لك قائمة بالمخالفات المرورية المسجلة على سيارتك.

تظهر تفاصيل المخالفة ونوعها، بالإضافة إلى المبلغ المالي المستحق وغيره من المعلومات.

وفي حال رغبت بالحصول على الرقم الألماني.

ينبغي عليك الذهاب إلى دائرة المرور الأقرب إلى مكان إقامتك.

طريقة تسديد غرامات مرور الرقم الألماني

يجري تنفيذ نظام جديد في العراق من قبل المرور العام لتسديد غرامات مرور الرقم الألماني، حيث يُعتبر الرقم الألماني نظاماً جديداً للوحات الترخيص في العراق، حيث تُجهز اللوحة بشريحة إلكترونية، مما يمكن الموظف في المديرية من الوصول إلى معلومات المالك والسيارة بفضل رمز شريطي، وفقاً للنظام الجديد، يتم منع صاحب السيارة من القيام بأعمال التزوير أو حتى سرقة سيارة أخرى، والآن سنوضح لكم كيفية الدفع الإلكتروني عبر الخطوات التالية:

في البداية، يجب عليك الدخول إلى بوابة أور الإلكترونية.

قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور لتتمكن من تسجيل الدخول.

ثم اضغط على حقل “البحث” لمعرفة المبالغ المستحقة من الغرامات.

إدخال رقم التسجيل الخاص بالسيارة.

من ثم أدخال البيانات المطلوبة، بما في ذلك رقم السيارة.

يجب التحقق من صحة معلوماتك عن طريق النقر على تأكيد.

سوف تنتقل إلى نافذة جديدة للسداد.

ثم قم باختيار الطريقة الأنسب لك من بين الخيارات المتاحة لسداد المبلغ.

قيمة غرامات مرور الرقم الألماني

غرامات مرور الرقم الألماني هي من أبرز وأهم الغرامات التي طرحتها الحكومة وأكدت على تطبيقها، وأشارت التعليمات إلى ضرورة تنفيذها بشكل فوري لتجنب زيادة قيمتها لاحقاً نتيجة الغرامات الإضافية، ولذا يمكننا تحديد قيمتها على النحو التالي: