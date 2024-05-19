فرحة الرواتب الجديدة تُشرق! زيادة رواتب الموظفين بقرار من وزارة المالية العراقية لشهر مايو عام 2024

بناءً على قرار من مجلس الوزراء العراقي زيادة رواتب الموظفين تزف بشرى سارة بخصوص الرواتب الجديدة، حيث أنه من المقرر رفع الرواتب الخاصة بموظفي المؤسسات الحكومية، وذلك في ظل جهود الحكومة المبذولة لتحسين دخل مختلف المواطنين، إذ تسعى لتلبية جميع احتياجاتهم، وهذا ما أثار الفرحة في قلوب الملايين من أبناء الوطن، وسوف نقوم بذكر جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع خلال مقالنا.

زيادة رواتب الموظفين بقرار من وزارة المالية العراقية

قررت وزارة المالية العراقية زيادة رواتب الموظفين تزف بشرى سارة بخصوص الرواتب الجديدة، كما أصدرت الوزارة المالية بيان رسمي توضح فيه كافة الجوانب المتعلقة بهذا القرار، وأيضًا أشارت الوزارة أن نسبة الزيادة قد وصلت حتى 50%، وسوف يتم صرفها بداية من شهر مايو عام 2024، كما أن حجم الزيادة سيتغير وفقًا لدرجة الوظيفة وعدد أعوام الخبرة، وسوف نوضح هذه الزيادة فيما يلي:

أولًا موظفي الدرجة العاشرة من المقرر أن يقدر راتبهم بعد الزيادة بحوالي 650 ألف دينار عراقي.

بينما موظفين الدرجة التاسعة سيكون راتبهم بعد الزيادة 5 ألف دينار عراقي.

كذلك موظفين الدرجة الثامنة راتبهم سوف يبلغ 819 ألف دينار عراقي.

وأخيرًا موظفين الدرجة الأولى سيبلغ راتبهم بعد الزيادة مليون ومائة ألف دينار عراقي.

خطوات الاستعلام عن رواتب الموظفين

في حالة كنت تريد الاستعلام عن رواتب الموظفين بعد الزيادة الجديدة فيجب اتباع الخطوات التالية: