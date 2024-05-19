عاجل “وزارة المالية” تُعلن إطلاق رواتب المتقاعدين لشهر يونيو في هذا الموعد.. زيادة 100 ألف دينار فورية على الراتب

كشفت وزارة المالية العراقية، موعد إطلاق رواتب المتقاعدين لشهر يونيو 2024، فضلاً عن أن هذه الرواتب جميع المشتركين سواء المدني والعسكري، مؤكدة أن دائرة المحاسبة بالوزارة تقوم بمباشرة تمويل الرواتب لجميع المشتركين في هيئة التقاعد الوطنية، بما تشمل الزيادة الجديدة التي وصلت قيمتها 100 ألف دينار عراقي، لكي يتحصل عليها كافة المواطنين داخل محافظات العراق.

رواتب الموظفين في العراق لشهر يونيو 2204

وأوضحت وزارة المالية، أن رواتب المتقاعدين سيتم تأخيره للشهر الجاري، نظرًا لأن موعد الصرف الرسمي يوافق يوم 1 من كل شهر ميلاد، لكن هذا الشهر سيوافق 2 يونيو 2024، نظرًا لأن يوم 1 يوافق السبت وهو إجازة رسمية في البلاد، مضيفة أنه يتم العمل على استكمال كافة الإجراءات الخاصة برفع الرواتب من قبل هيئة التقاعد الوطنية ومصرفي الرافدين والرشيد عبر بطاقات الدفع الإلكتروني.

كيفية استعلام رواتب المتقاعدين في العراق

وتقوم وزارة المالية بإرسال رسائل نصية إلى جميع المشتركين، حتى يتمكنوا من التعرف على قيمة الراتب التي سيتم العمل على صرفها، ويمكنك الاستعلام عن الرواتب وفقًا للخطوات الأتية:-