رابط منظومة مصرف ليبيا للأغراض الشخصية…حجز 4000 دولار وشروط الحصول على العملة الأجنبية

يسرنا أن نقدم لكم رابط منظومة مصرف ليبيا للأغراض الشخصية، حيث قام مصرف ليبيا المركزي بإطلاق منظومة لحجز العملة الأجنبية للمواطنين الليبيين، حيث تتيح هذه المنظومة للمواطنين حجز مبلغ يصل إلى 4000 دولار أمريكي من مصرف ليبيا أو من المصارف التابعة للمركزي، يهدف هذا الإجراء هو الحد من السوق السوداء وتوفير مصدر رسمي للحصول على العملة الأجنبية للمواطنين، لذلك ومن خلال هذا المقال، سنوضح لكم طريقة الحصول على العملة الأجنبية من مصرف ليبيا المركزي، بالإضافة إلى الشروط الأساسية المطلوبة للحصول على هذا الحجز.

التسجيل في منظومة مصرف ليبيا للأغراض الشخصية

منظومة مصرف ليبيا للأغراض الشخصية تقدم للمواطنين الليبيين وسيلة سهلة وآمنة للحصول على العملة الأجنبية لتلبية احتياجاتهم الشخصية، يمكن التسجيل عبر الإنترنت من خلال الخطوات التالية:

ادخل إلى منظومة حجز العملة الأجنبية على الإنترنت.

تسجيل الدخول وأدخل الرقم القومي ورقم الهاتف وإدخال رمز التحقق وأدخل رمز التحقق المرسل إلى هاتفك لتأكيد الدخول.

انقر على خيار حجز العملة الأجنبية.

اختر نوع العملة وأدخل المبلغ المراد حجزه (بحد أقصى 4000 دولار أمريكي).

أدخل رقم الحساب البنكي (آيبان) الذي يجب أن يكون ساري المفعول.

بعد التأكد من صحة البيانات المدخلة، انقر على تأكيد.

ستتلقى رسالة توضح قبول أو رفض طلبك، بالإضافة إلى موعد استلام العملة المحجوزة.

شروط حجز العملة من منظومة مصرف ليبيا المركزي

لضمان الحصول على العملة الأجنبية من منظومة مصرف ليبيا المركزي، يجب على المواطنين الليبيين الالتزام بالشروط التالية: