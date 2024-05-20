طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في المملكة العربية السعودية لعام 1445

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن خدمة استعلام رواتب المتقاعدين في المملكة لعام 1445هـ، حيث يمكن للمتقاعد من خلال هذه الخدمة الاطلاع على أي زيادة في رواتبهم أو أي تغيير طرأ عليها، وأكدت المؤسسة أن الأخبار التي تم تداولها مؤخرًا حول أي زيادة في رواتب المتقاعدين لا أساس لها من الصحة تمامًا، وفي حال تمت الموافقة على أي زيادة من قبل الحكومة، سيتم الإعلان عن ذلك رسميًا من خلال وسائل الإعلام الرسمية في المملكة.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

يمكن للمشتركين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في المملكة عبر الموقع الرسمي للمؤسسة، وذلك للتحقق من أي زيادة أو نقص حدث على الراتب الشهري للتقاعد، ويمكن القيام بذلك من خلال الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية. النقر على قائمة الخدمات لفتحها. النقر على اختيار “التحقق السريع”. الضغط على “مستحقات تأمينية”. تحديد طريقة البحث أو الاستعلام من قائمة البحث المتاحة. كتابة بيانات الاستعلام المطلوبة ثم إدخال الرمز المائي. النقر على زر “تحقق” للحصول على النتائج.

موعد صرف رواتب المتقاعدين

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية على موعد صرف رواتب المتقاعدين في السعودية، حيث من المفترض أن يكون مع بداية كل شهر ميلادي، طالما أن هذا اليوم لم يوافق يوم عطلة رسمية، وفي حال حدوث ذلك سيتم تغيير هذا الموعد إلى يوم آخر، وسيتم إعلام المستفيدين بذلك عبر وسائل الإعلام الرسمية بالمملكة ومن المفترض أن يكون موعد صرف راتب المتقاعدين لشهر يونيو القادم هو يوم الأحد 2 يونيو 2024، بدلاً من يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024، لأن السبت يوم عطلة رسمية بالدولة.