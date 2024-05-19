“استمتع بالميزات الجديدة💯🔥” تحديث واتساب الذهبي الجديد 2024 What’sapp Gold آخر إصدار ضد الحظر

لم يعد الواتساب العادي يجذب المزيد من المستخدمين، لذلك بدأ الكثيرون يبحثون عن تفاصيل تحديث واتساب الذهبي الجديد 2024، نظراً لانفراده بالكثير من المميزات غير موجوده في الواتساب العادي، وفيما يلي نشرح لكم في خطوات بسيطة كيف يمكنكم تنزيل WhatsApp Gold آخر إصدار.

تحديث واتساب الذهبي الجديد 2024

بعد تحديث واتساب الذهبي الجديد 2024، ستتمكن من الاستمتاع بالكثير من المزايا، والتي تتمثل فيما يلي:

يمكنك تحميل الصور والفيديوهات من حالات جهات الاتصال الخاصة بك .

يمكن كذلك لمستخدمي واتساب جولد القيام بحماية معلوماتهم بتعيين كلمة مرور.

بالإضافة إلى إمكانية اختيار السمات والخلفيات.

تنزيل حالات تتعدى مدتها 30 ثانية، حيث لا يسمح تطبيق الواتساب العادي بتحميل حالات تتجاوز هذه المدة.

يمكنك من خلال الوتساب الذهبي جدولة إرسال الرسائل، واختيار وقت محدد لإرسال أي رسائل بشكل تلقائي إلى عدد مم جهات الاتصال التي يحددها المستخدم .

يمكنكم كذلك القيام بتحديث الملصقات وتحميل عدد كبير منهم.

رؤية الرسائل التي تم حذفها من قبل جهات الاتصال.

وأخيرا يمكنكم قفل الدردشات و اخفائها بشكل مؤقت أو دائم.

خطوات تحديث واتساب الذهبي الجديد 2024

والآن يمكنكم تحديث واتساب الذهبي الجديد 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية: