ظهرت عبر نتيجة نت “الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024” مبروك النجاح للجميع

تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تقديم النتائج للطلاب بأسهل طريقة ممكنة لذلك أتاحت رابط يمكن اولياء الامور من الاطلاع على النتائج الإلكترونية دون الحاجة للذهاب الى المدارس لذلك يتساءل قطاع كبير جدا منهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن خطوات الاستعلام عن الرابط الذي يمكنهم من الاطلاع على نتائج الصف الرابع الابتدائي الذي يمكنكم الدخول عليهم مباشرة من خلال متابعة هذا المقال.

الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي

هناك بعض الخطوات البسيطة التي تمكن جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور من الاطلاع على نتائج الصف الرابع الابتدائي يمكنكم الاطلاع عليها من خلال متابعة النقاط التالية:

يجب على الطالب او ولي الامر الدخول أولا عبر رابط موقع نتيجة نت عن طريق النقر على هذا الرابط.

يجب تحديد المرحلة الدراسية المراد الاستعلام عنها مرحلة الصف الرابع الابتدائي.

حدد الفصل الدراسي الثاني العام الدراسي 2023 و 2024

حدد المحافظة التي ادى بها الطالب امتحانه.

اكتب اسم الطالب رباعيا بشكل صحيح.

اكتب الرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

في النهاية انقر على أيقونة عرض النتيجة وسوف تظهر لك النتيجة على الفور.

مجموعه درجات الصف الرابع الابتدائي

من المتعارف عليه أنه يتم توزيع درجات الصف الرابع الابتدائي من قبل وزاره التربية والتعليم والتعليم الفني بعد رصد الدرجات وتصحيح الاوراق الامتحانية الى 100 درجة يتم توزيعها على المواد الأساسية وهي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والعلوم واللغة الإنجليزية والجبر والهندسة، علما بأن سوف يتم عرض النتائج لكم عبر موقع نتيجة نت حين الأنتهاء من التصحيح.