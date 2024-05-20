غرفة السياحة تحدد موعد إطلاق أولى رحلات الحج لعام 2024

تستعد غرفة السياحة المصرية لتنظيم أفواج حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج لهذا العام، ووفقًا للجدول الزمني الذي تم توضيحه سيتم بدء الرحلات بتنظيم رحلات وقوافل الحج البري أولاً، ثم يلي ذلك الحج الإقتصادي بالطيران، وأخيرًا ستنطلق رحلات الحج الفاخرة بخمس نجوم وهذا الجدول الزمني يهدف إلى تسهيل وتنظيم عملية الحج للحجاج المصريين، وضمان أن يتم أداء الفريضة العظيمة بكل يسر.

موعد إطلاق أولى رحلات الحج

حددت غرفة السياحة التابعة للإتحاد المصري موعد إطلاق أولى رحلات الحج برًا وجوًا لأداء مناسك الحج لهذا العام، حيث أعلنت في بيان لها أن يوم 23 ذو القعدة 1445 الموافق 31 مايو 2024 سيكون موعد إطلاق أولى قوافل الحج البرية، وأشارت الغرفة إلى أن موعد إطلاق أولى رحلات الحج الإقتصادي بالطيران سيكون في يوم 2 يونيو 2024، فيما ستبدأ رحلات الحج فئة 5 نجوم بداية من يوم 8 حتى 12 يونيو 2024 وأكدت الغرفة أنها بدأت في إصدار الجوازات الخاصة بالحجاج خلال الأيام القليلة الماضية، كما أنها أكملت الإستعدادات الأمنية والخدمية لتفويج حجاج بيت الله الحرام، بهدف ضمان وصول الحجاج وفق الخطة الزمنية المحددة وتوفير البيئة المناسبة لأداء الفريضة بكل يسر وسهولة.

ضوابط الحج المصري 2024