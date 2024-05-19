900 شدة في ثانيه.. خطوات شحن شدات ببجي موبايل 2024 مجانا بأفضل الوسائل المجانية.. اشحن والعب

نعرض لكم اليوم من خلال هذا المقال مجموعة من التطبيقات المجانية المتوفرة في متجر Google Play و App Store التي تتيح للمستخدمين فرصة الحصول على شدات ببجي موبايل مجانا بالإضافة إلى كشف الأسرار الهامة للعبة PUBG Mobile كما نؤكد أنه من أجل تجربة آمنة وموثوقة ينبغي دائمًا اللجوء إلى الطرق الرسمية للحصول على الشدات والجوائز داخل اللعبة.
هدايا شحن شدات ببجي المجانية 2024
يوفر موقع شحن ببجي هدايا مجانية مع كل عملية شحن تتم من خلال موقع Midas Buy حيث تبدأ الهدايا المجانية بـ 60 شدة مجانا في أول عملية شحن وتصل إلى 120 شدة مجانا عند شحن 600 شدة و1000 شدة مجانا عند شحن 3000 شدة كما تزداد كمية الشدات المجانية مع كل عملية شحن تقوم بها.
موقع شحن شدات بيجي الجديد 2024
من أجل شحن شدات بيجي بشكل رسمي في عام 2024، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
- أولا يجب أن يتم تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لشحن شدات ببجي مثل اضغط هنا أو الموقع الرسمي للعبة PUBG Mobile للاندرويد و ببجي موبايل
- قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في لعبة ببجي.
- انتقل إلى قسم شراء الشدات واختر الكمية التي ترغب في شرائها.
- حدد دولتك عن طريق النقر على العلم الخاص بها لتتمكن من اختيار العملة المناسبة لبلدك.
- اختر العرض المناسب لك من بين العروض المتاحة.
- أضف مزود الخدمة الخاص بك مثل (اتصالات، زين، أو غيرهما ثم يتم الضغط على الشبكة المناسبة لبلدك.
- أدخل رقم هاتفك في الحقل المخصص لذلك مع التأكد من صحته.
- ستتلقى رسالة نصية على هاتفك الذي قمت بإدخاله تحتوي على رمز التحقق.
- أدخل رمز التحقق في الموقع لإتمام عملية الشراء.
- بعد إدخال الرمز والتحقق من صحة المعلومات ستتم عملية الشحن وستضاف الشدات إلى حسابك في اللعبة.