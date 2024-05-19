بدون رقم امتحاني .. نتائج الثالث متوسط عموم المحافظات 2024 دور اول “هنـــا” أعرف النتيجة

يبحث الكثير من طلاب الثالث المتوسط وأولياء الأمور في الأيام الاخيرة الماضية عن نتائج الثالث متوسط عموم المحافظات 2024 دور اول حيث أعلنت وزارة التربية العراقية أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الثالث المتوسط عبر موقع نتائجنا الخاص بظهور نتائج جميع الصفوف الدراسية في العراق ، كما تستمر الآن جميع عمليات التصحيح والمراجعة لأوراق الطلاب في جميع المحافظات العراقية وسيتم إعلان النتائج فور الانتهاء منها ، وخلال السطور التالية نكشف عن كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الاول.

نتائج الثالث متوسط عموم المحافظات 2024 دور اول

يترقب جميع طلاب الثالث المتوسط موعد اعلان نتائج الدور الأول حيث يستطيع جميع الطلاب الاستعلام عن النتيجة الكترونيًا عبر موقع نتائجنا التابع لوزارة التربية العراقية وذلك عن طريق الخطوات التالية:

أولًا قم بالدخول عبر موقع نتائجنا.

ثم قم باختيار أيقونة نتائج الطلاب.

ثم قم باختيار نتيجة الثالث المتوسط الدور الاول.

ثم قم بتحديد محافظة الطالب.

ثم قم بتسجيل جميع البيانات المطلوبة الخاصة بالطالب.

ثم اضغط علي “عرض النتيجة”.

موعد اعلان نتائج الثالث المتوسط في العراق 2024

خلال الأيام القليلة القادمة تظهر جميع نتائج الثالث المتوسط في العراق وذلك بعد أن تنتهي جميع لجان التصحيح من عمليات تصحيح ومراجعة أوراق الطلاب في كافة المحافظات العراقية ، حيث يتم ظهور نتائج طلاب الثالث المتوسط عبر موقع نتائجنا وذلك قبل عيد الاضحي المبارك حتى يطمئن جميع أولياء الأمور على نتائج أبنائهم ، ويمكن الاستعلام عن النتيجة الكترونيًا عبر موقع نتائجنا الرسمي.