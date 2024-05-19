سامسونج تنافس بقوة في الأسواق.. أرخص هاتف بكاميرا 108 ميجابكسل وبطارية 5000 مللي أمبير!

أطلقت شركة سامسونج أرخص موبايل في الأسواق يضم عدد كبير من المميزات حيث يحتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير وكاميرا بدقة 108 ميجا بيكسل، كما يأتي بكاميرا خلفية ثلاثية لالتقاط الصور بدقة عالية ووضوح أكثر، وفي السطور التالية سوف نتحدث على جميع مواصفات الهاتف بشيء من التفصيل بالإضافة إلى أهم مميزاته قبل المبادرة بالشراء.
مواصفات هاتف SAMSUNG Galaxy A13
من الضروري التعرف على الصفات التي يأتي بها الهاتف قبل شرائه والتي تتمثل في الآتي:
|اسم الهاتف
|SAMSUNG Galaxy A13
|نوع الشاشة
|PLS TFT
|حجم الشاشة
|6.6 بوصة
|معدل التحديث
|90 هيرتز
|أبعاد الهاتف
|164.5×76.5×8.8
|دقة الشاشة
|720× 1600 بكسل
|سعة التخزين الداخلية
|64 جيجابايت
|نوع المعالج
|Dimensity 700
|السعر
|6780 جنيه مصري
|سعة البطارية
|5000 مللي أمبير
|سعة الذاكرة العشوائية
|4 جيجابايت
مميزات هاتف SAMSUNG GALAXY A13
يتميز الهاتف بعدة مواصفات تجعله أفضل اختيار أمام أصحاب الميزانية المحدودة، فهو يحمل المزايا التالية:
- يأتي الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية (الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل+ عدسة ماكرو بدقه 2 ميجا بيكسل+ مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لتصوير العمق).
- أما بالنسبة لصور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو من خلال الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 5 ميجا بيكسل.
- يعمل الهاتف بمعالج مطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 7 نانومتر حيث يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.
- يقترن الموبايل بذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجا بايت قابلة للتوسيع عن طريق إضافة بطاقة micro SD.
- يدعم الهاتف بطارية بقوة 5000 ملي أمبير والتي تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15 وات.
- يأتي الهاتف بوزن 195 جرام مما يجعله سهل الحمل كما أنه يأتي بهيكل مقاوم للغبار والرطوبة.
- يدعم الهاتف منفذ بقياس 3.5 ملم لتسع سماعات الرأس ومنفذ شحن من نوع USB -C.
- والجدير بالذكر احتوائه على ماسح لبصمات الأصابع.
- وهذه المواصفات هي أهم ما يتميز به هاتف SAMSUNG Galaxy A13.