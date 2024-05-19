سامسونج تنافس بقوة في الأسواق.. أرخص هاتف بكاميرا 108 ميجابكسل وبطارية 5000 مللي أمبير!

أطلقت شركة سامسونج أرخص موبايل في الأسواق يضم عدد كبير من المميزات حيث يحتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير وكاميرا بدقة 108 ميجا بيكسل، كما يأتي بكاميرا خلفية ثلاثية لالتقاط الصور بدقة عالية ووضوح أكثر، وفي السطور التالية سوف نتحدث على جميع مواصفات الهاتف بشيء من التفصيل بالإضافة إلى أهم مميزاته قبل المبادرة بالشراء.

مواصفات هاتف SAMSUNG Galaxy A13

من الضروري التعرف على الصفات التي يأتي بها الهاتف قبل شرائه والتي تتمثل في الآتي:

اسم الهاتف SAMSUNG Galaxy A13 نوع الشاشة PLS TFT حجم الشاشة 6.6 بوصة معدل التحديث 90 هيرتز أبعاد الهاتف 164.5×76.5×8.8 دقة الشاشة 720× 1600 بكسل سعة التخزين الداخلية 64 جيجابايت نوع المعالج Dimensity 700 السعر 6780 جنيه مصري سعة البطارية 5000 مللي أمبير سعة الذاكرة العشوائية 4 جيجابايت

مميزات هاتف SAMSUNG GALAXY A13

يتميز الهاتف بعدة مواصفات تجعله أفضل اختيار أمام أصحاب الميزانية المحدودة، فهو يحمل المزايا التالية: