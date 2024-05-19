وزارة المالية تكشف الحقيقة.. زيادة رواتب الموظفين بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2024 العراق

تداول بعض رواد التواصل الاجتماعي، أنباء تُفيد بوجود زيادات جديدة لرواتب الموظفين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى أن هذه الزيادة تأتي لتبية احتياجات المواطنين في محافظات العراق، وبمختلف القطاعات العاملة في الدولة، فضلاً عن أن وزارة المالية قامت بالكشف عن حقيقة ما إذا كان هناك زيادة جديدة سيتم العمل على صرفها في الأيام المقبلة أم لا، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

حقيقة زيادة رواتب الموظفين

وأكدت وزارة المالية، أن كل ما يتم تداوله حول زيادة رواتب الموظفين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة، حتى أن رواتب الشهر الجديد تأتي بدون أي زيادات جديدة تذكر، إلا الزيادة السنوية التي تم التصديق عليها من مجلس الوزراء العراقي، لتختلف من الدرجة الوظيفية إلى الأخرى، حتى أنه في حالة وجود أي زيادة جديدة سيتم العمل على الإعلان عنها في أقرب وقت.

كيفية الاستعلام عن رواتب الموظفين بالعراق

وتتمثل أبرز خطوات الإستعلام عن رواتب الموظفين في دولة العراق، وفقًا للأتي:-