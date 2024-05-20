تمويل الزواج من بنك التنمية الاجتماعية 2024 بقيمة 60 ألف ريال سعودي

برنامج قروض بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية يُعَدُّ جزءًا أساسيًا من جهود الحكومة لتوفير الدعم المالي للمواطنين المستحقين، خاصة الشباب الذين يستعدون للزواج وتأسيس أسرهم الجديدة، ويهدف هذا البرنامج إلى تقديم التسهيلات المالية اللازمة لهؤلاء الشباب لبناء حياة مستقرة وتحقيق استقرار اجتماعي واقتصادي، وتعتمد شروط ومتطلبات الحصول على القرض من بنك التنمية الاجتماعية على عدة عوامل منها الدخل والمؤهلات والعمر والوضع الاجتماعي، ويتم تحديد مبلغ القرض وشروطه وفقًا للضوابط التي وضعتها الحكومة لضمان استفادة الفئات المستحقة وضمان عدم تعريضهم لأي مشاكل مالية مستقبلية.

طريقة الحصول على تمويل الزواج من بنك التنمية

يتطلب تقديم طلب للحصول على تمويل الزواج من بنك التنمية الاجتماعية 2024 اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية.

النقر على أيقونة “منتجاتنا”.

ثم اختيار “منتجات الأفراد”.

اختيار أيقونة “التمويل الاجتماعي”.

ومن ثم اختيار “تمويل الزواج”.

اختيار أقرب فرع لك من بنك التنمية الاجتماعية.

النقر على أيقونة “الحصول على تمويل جديد”.

إدخال بيانات الزواج والتأكد من صحتها.

إدخال بيانات الكفيل للحصول على القرض.

القيام بتحديد قيمة القرض.

ومن ثم تحديد قيمة القسط الشهري.

إرسال جميع الوثائق والمستندات المطلوبة.

النقر على زر “تقديم الطلب”.

الانتظار حتى يتم إرسال رقم الطلب الذي تم تقديمه للاستعلام عن القرض.

مميزات تمويل الزواج من بنك التنمية الاجتماعية

المميزات التي يحصل عليها المتقدمون للحصول على تمويل من بنك التنمية الاجتماعية هي كالتالي: