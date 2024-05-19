“النت بيخلص بسرعة!” إليك الحل السحري للحفاظ على باقة الإنترنت لأطول فترة بدون برامج!

في الآونة الأخيرة وفي ظل التحول الإلكتروني الذي دخل على جميع الأعمال، أصبح الاعتماد على الإنترنت أساسي في حياتنا اليومية وزاد استهلاكنا له بشكل كبير مع ظهور التطبيقات الجديدة وظروف العمل والتعليم وفي ظل جائحة كورونا أصبحت جميع الخدمات الحكومية بشكل إلكتروني، وعليه فنجد أنه قبل حلول نهاية الشهر تنتهي الباقة ونضطر تحمل النت البطئ، أو سرعة تجديد الباقة، ولكن في السطور القادمة سوف نعرض لك بعض الحيل والإرشادات التي تساعدك في الحفاظ على صلاحية استخدام الباقة مدة أطول.

حيل لترشيد استهلاك باقة الإنترنت

أمامك بعض النصائح التي تجعل باقة الإنترنت مستمر حتى نهاية الشهر، وتتمثل في كل ما يلي:

أولا يجب عليك مراقبة استهلاك البيانات بانتظام للتعرف على التطبيقات التي تستهلك أكبر قدر من البيانات وذلك عن طريق عناصر مراقبة الاستهلاك التي توفرها شركات الاتصالات في مواقع الويب والتطبيقات.

عند التعرف على هذه البرامج لابد من اتخاذ إجراء لترشيد استخدامك.

من الضروري تفعيل ضغط البيانات لتقليل حجمها للمستهلك عند تصفح الإنترنت فلابد من التأكد بتفعيل هذه الخاصية.

كما يمكن استخدام شبكات واي فاي كبديل اقتصادي لاستهلاك باقة الإنترنت أي عليك استخدام شبكات الواي فاي المتواجدة في المنزل أو العمل أو المناطق العامة Wi-Fi whenever possible.

تستهلك الفيديوهات الموجودة على التطبيقات مثل اليوتيوب قدر كبير من البيانات ولذلك لابد الحد من مشاهدة فيديوهات الإنترنت وخاصة الفيديوهات عالية الدقة.

يشترط ايقاف التحديثات التي تحدث تلقائيا لتطبيقات الهاتف وذلك لأنه يستهلك بيانات كثيرة بدون علم من صاحب الجهاز ولذلك عليك إيقاف هذه التحديثات التلقائية من إعدادات الهاتف.

أهم النصائح للحفاظ على باقة الإنترنت

عليك اتباع بعض الإجراءات محاولة في ترشيد استهلاك الإنترنت عن طريق القيام بالتالي: