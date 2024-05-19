البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بالعراق: احجزها دلوقتى بكل سهولة وماتفوتش دورك!

أصبح من الممكن حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بالعراق حيث قامت وزارة الداخلية العراقية بالإعلان عن إطلاق رابط إلكتروني يمكن من خلاله حجز هذه البطاقة بكل سهولة ويسر، حيث يوفر هذا الرابط على المواطنين عناء الذهاب للمقرات الرئيسية، كما أن الحكومة العراقية تهدف لتحويل الخدمات الحكومية لخدمات رقمية يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت، وسوف نذكر كيفية الحجز وبعض المعلومات الأخرى خلال مقالنا.

حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بالعراق

قامت وزارة الداخلية العراقية بالإعلان عن فتح باب حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بالعراق وذلك من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي، ويمكنك حجز البطاقة عن طريق إتباع الخطوات الآتية:

أولًا يجب الولوج للموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية العراقية.

بعدها يتم تحديد خدمة حجز البطاقة الوطنية الموحدة.

ثم قم بتحديد موعد الحجز المناسب لك.

بعد ذلك يتم تحديد سبب الحجز والغرض منه.

كذلك يجب إدخال رقم جوالك وكتابة اسمك الثلاثي.

وأخيرًا يجب أن تتأكد من صحة جميع البيانات المُدخلة، ثم انقر على كلمة حجز.

الأوراق المطلوبة للتقديم على البطاقة الوطنية الموحدة

هناك بعض الأوراق والمستندات الضرورية التي يجب توفيرها حتى تتمكن من حجز البطاقة الوطنية الموحدة، وقد حددت مديرية شؤون البطاقة الوطنية هذه الأوراق التي تشتمل على ما يلي: