ملفات الشروط والأوراق المطلوبة “التسجيل في سكنات عدد 3” .. بشرى سارة لأهالي الجزائر

ينتظر جميع المواطنين في جميع الولايات الجزائرية موعد فتح موقع التسجيلات الخاص بسكنات عدد 3 حيث ان ذلك الموقع تم إطلاقه منذ أيام قليلة جدا بعد ان تمت تصريح من قبل وزير الاسكان أنه تم اكتمال ما يقرب من 90% من سكنات عدل ثلاثة واشار ايضا انه سوف يتم اطلاق سكنات عدل 3 في جميع الولايات الجزائرية التي لم تكن مضمومة إلى المشروع حيث انه يمكنكم من خلال متابعه هذي المقاله الاطلاع على كيفية التسجيل في سكنات عدل ثلاثة والاطلاع ايضا على الشروط التي يجب توافرها في المتقدم.

التسجيل في سكنات عدد 3

تم الاعلان ان وزارة السكن والعمران المدنية تستعد الآن عن إطلاق الرابط الذي يتخصص في سكنات عدل ثلاثة بعد أنا تم اكتمال جميع الإجراءات حيث انه يمكنكم الاطلاع على الخطوات من خلال متابعة النقاط التالية؛

افتح اولا موقع وكالة عدل عن طريق النقر على هذا الرابط.

اكتب كلمة المرور والاسم.

انقر على أيقونة عدد ثلاثة.

قم بتحديد الولاية الجزائرية التي تقيم بها.

املا الاستمارات الظاهرة أمامك.

قم بإرفاق المستندات وانقر على أيقونة التسجيل.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3

تم الاعلان من قبل بعض المصادر المضمونة أنه سوف يتم اتخاذ الراغبين في التقديم في سكنات عدد ثلاثة بعد ان يتم التأكد من تواجد الشروط التالية بهم: