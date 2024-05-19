أبشر “أخيرًا هتتجوز خلاص” الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي بالرقم القومي 2024

ازدادت عمليات البحث بشكل ملحوظ في الساعات الاخيرة الماضية عن الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي بالرقم القومي حيث أعلن صندوق التمويل العقاري والإسكان الاجتماعي عن ظهور نتيجة الحصول على شقق الاسكان الاجتماعي التي توفرها وزارة الاسكان الاجتماعي في الكثير من المحافظات المصرية وذلك بأسعار مخفضة بمعدل ايجار منخفض مقارنة بالعديد من الوحدات السكنية المتوفرة في الأماكن الاخرى كما تتميز شقق الاسكان الاجتماعي بمساحات واسعة ومميزة.

الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي بالرقم القومي

يستطيع جميع المواطنين الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي بالرقم القومي وذلك عن طريق موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن طريق الخطوات التالية:

أولًا قم بالدخول عبر موقع صندوق التمويل العقاري من هنا. ثم اضغط على ايقونة الاستعلام عن طلبات التخصيص. ثم قم بتحديد الوحدة السكنية التي قمت بالتقديم عليها. ثم قم بتسجيل الرقم القومي الخاص بالمواطن المتقدم. ثم اضغط على “استعلام”. تظهر نتيجة طلب الحصول على شقق الاسكان الاجتماعي.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2024

تقوم وزارة الإسكان الاجتماعي بطرح العديد من الشقق السكنية للمواطنين وذلك خلال العام الميلادي الحالي وإليكم اماكن تواجد شقق الاسكان الاجتماعي في المحافظات المختلفة.