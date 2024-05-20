اعرف انت تستحق ولا لا.. الشروط والفئات المستحقة للعفو المدني 1445

قام الملك محمد بن سلمان بتطبيق نظام جديد يسعى من خلاله منح العديد من المسجونين بعض الحرية التي تم حرمانهم منها بسبب مكوثهم في السجن، ولكن هذا الأمر لا يتم لكافة المسجونين إنما لفئات معينة حددها الملك من خلال ما تم نشره من قبل وسائل الإعلام السعودية لعام 1445، كما أن هناك شروط معينة تنطبق عليه يصبح من حقه الحصول على هذا العفو المدني، وتلك الفئات وهذه الشروط سنتعرف عليها بشكل مفصل خلال هذا المقال.

شروط الحصول على العفو المدني 1445

إن وضع شروط معينة للمسجونين في سجون المملكة للحصول على العفو الذي يعمل ملك السعودية على منحه للمسجونين، يتيح الفرصة للبعض للتخلص من عبء السجن والحصول على الحرية وهذه الشروط هي:

من لم يبلغ ثمانية عشر من عمره يتم إخلاء سبيله والحصول على كامل حريته.

من تنفصل عن زوجها وهي في السجن.

من لا تسمح حالته الصحية باستمراره في السجن أكثر من هذا.

من يصاب بإعاقة في السجن ولا يستطيع إكمال مدة حبسه كاملة.

من تكون سيرته حسنة وسمعته طيبة يتم الإفراج عنه وممارسة حياته بشكل طبيعي.

الفئات المستحقة للعفو المدني لعام 1445

لقد أظهر الملك محمد بن سلمان عفوه وكرمه تجاه بعض الفئات المسجونة رغبة منه في منحهم الحرية والعفو بشكل كامل وهذه الفئات تتمثل في: