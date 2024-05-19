عاجل الان.. رابط استخراج نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في العراق

انتهت بشكل رسمي اليوم امتحانات الصف السادس الابتدائي الدور الأول، حتى أن جميع الطلبة والطالبات في هذه الساعات بانتظار كبير حول إعلان نتائج السادس ابتدائي دور أول، بالإضافة إلى أن وزارة التربية العراقية، تبذل قصارى جهدها لكي يتم الإعلان عن هذه النتائج، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

متى إعلان نتائج السادس الابتدائي؟

وأوضحت وزارة التربية العراقية، أن أوراق امتحانات الصف السادس الابتدائي الدور الأول، أصبحت قيد عملية التصحيح والمراجعة الدقيقة لجميع الطلبة والطالبات، بالإضافة إلى أن الانتقال لعملية رصد الدرجات الخاصة بكل طالب، لكي يتم اعتمادها بشكل رسمي من قبل وزير التربية، والعمل على رفع جميع كشوفات نتائج السادس الابتدائي عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية، وعندها سيتمكن كل طالب من معرفة الدرجات التي تم الحصول عليها وفقًا لأداءه في الامتحانات، ومن ثم يتم الانتقال إلى المرحلة الدراسية الجديدة.

استعلام نتائج السادس الابتدائي دور أول 2024

بعد الإنتهاء من كل عمليات التصحيح والمراجعة الدقيقة لكافة أوراق امتحانات الصف السادس الابتدائي الدور الأول، تقوم وزارة التربية العراقية، بإطلاق رابط الإستعلام عن النتائج، التي يمكنك استخراجها وفقًا للخطوات التالية:-