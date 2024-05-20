وصفات طبيعية لتفتيح وتوحيد لون البشرة في الصيف

هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها لتوحيد لون البشرة وحمايتها من أشعة الشمس الضارة لذلك سنطرح عليكي بعض الوصفات الطبيعية المفيدة ويمكنك الإعتماد على هذه الوصفات الطبيعية بانتظام لتحصلي على نتائج إيجابية في توحيد لون البشرة وحمايتها من أضرار الشمس، ولا تنسي إجراء اختبار تجريبي على جزء صغير من البشرة قبل استخدام أي وصفة جديدة.

وصفات طبيعية لحماية البشرة

قناع العسل وعصير الليمون

اخلطي ملعقتين من العسل مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ضعي الخليط على بشرتك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اغسلي بشرتك بالماء الفاتر، يمكن استخدام هذا القناع مرة أسبوعيًا.

ماسك الزبادي والعسل

امزجي ملعقة كبيرة من الزبادي مع ملعقة صغيرة من العسل.

ضعي الخليط على وجهك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اشطفي بشرتك بالماء الفاتر، ويمكن استخدام هذا الماسك مرتين في الأسبوع.

ماسك العصير الطازج للطماطم

قومي بفرك قطعة طماطم طازجة على بشرتك لمدة 2-3 دقائق.

اتركي العصير على بشرتك لمدة 10-15 دقيقة.

اشطفي بشرتك بالماء الفاتر، يمكن استخدام هذا الماسك يوميًا.

نصائح لتوحيد لون البشرة