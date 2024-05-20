وصفات طبيعية لتفتيح وتوحيد لون البشرة في الصيف

هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها لتوحيد لون البشرة وحمايتها من أشعة الشمس الضارة لذلك سنطرح عليكي بعض الوصفات الطبيعية المفيدة ويمكنك الإعتماد على هذه الوصفات الطبيعية بانتظام لتحصلي على نتائج إيجابية في توحيد لون البشرة وحمايتها من أضرار الشمس، ولا تنسي إجراء اختبار تجريبي على جزء صغير من البشرة قبل استخدام أي وصفة جديدة.
وصفات طبيعية لحماية البشرة
قناع العسل وعصير الليمون
- اخلطي ملعقتين من العسل مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
- ضعي الخليط على بشرتك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.
- اغسلي بشرتك بالماء الفاتر، يمكن استخدام هذا القناع مرة أسبوعيًا.
ماسك الزبادي والعسل
- امزجي ملعقة كبيرة من الزبادي مع ملعقة صغيرة من العسل.
- ضعي الخليط على وجهك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.
- اشطفي بشرتك بالماء الفاتر، ويمكن استخدام هذا الماسك مرتين في الأسبوع.
ماسك العصير الطازج للطماطم
- قومي بفرك قطعة طماطم طازجة على بشرتك لمدة 2-3 دقائق.
- اتركي العصير على بشرتك لمدة 10-15 دقيقة.
- اشطفي بشرتك بالماء الفاتر، يمكن استخدام هذا الماسك يوميًا.
نصائح لتوحيد لون البشرة
إليك بعض النصائح الهامة لحماية البشرة خلال فصل الصيف:
تجنب التعرض المباشر للشمس
- حاولي تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترات الظهيرة.
- ارتدي الملابس الفاتحة والمناسبة لحماية البشرة من أشعة الشمس.
استخدام واقي الشمس
- ضعي واقي الشمس بانتظام قبل التعرض للشمس وأعيدي وضعه كل ساعتين على الأقل وبعد السباحة أو التعرق الشديد.
ترطيب البشرة
- استخدمي مرطبًا خفيفًا وغير دهني يوميًا للحفاظ على ترطيب البشرة.
- اختر مرطبًا يحتوي على مكونات مهدئة مثل الألوفيرا أو الكاموميل.
شرب الماء
- تناول كميات كافية من الماء للحفاظ على ترطيب الجلد من الداخل.
- تجنب تناول المشروبات الكحولية والمشروبات الغازية التي يمكن أن تؤدي إلى جفاف البشرة.
استخدام القبعات والنظارات الشمسية
- ارتدي القبعات الواسعة الحواف والنظارات الشمسية لحماية البشرة والعيون من أشعة الشمس الضارة.
الحفاظ على التهوية
- حافظي على التهوية الجيدة للبشرة بارتداء الملابس القطنية الخفيفة وتجنب ارتداء الملابس الضيقة والقطنية.
تجنب التقشير الزائد
- تجنبي استخدام المنتجات التي تحتوي على مكونات كيميائية قاسية أو القيام بالتقشير الزائد لتجنب تهيج البشرة.
وصفات طبيعية لتوحيد لون البشرة
تلك وصفات طبيعية فعّالة لتوحيد لون البشرة وتحسين مظهرها بشكل طبيعي وآمن، وهي تشمل:
العسل والليمون
- امزجي ملعقتين من العسل مع ملعقة من عصير الليمون الطازج.
- ضعي الخليط على البشرة (الوجه أو اليدين) لمدة تتراوح بين ربع ساعة إلى عشرين دقيقة.
- اشطفي البشرة بالماء الفاتر ثم ضعي مرطبًا.
- يمكن استخدام هذا الخليط مرتين في الأسبوع.
السكر وزيت الزيتون
- قومي بمزج ملعقة سكر بني مع ملعقة زيت الزيتون.
- ضعي الخليط على الوجه ودلكيه بحركات دائرية لمدة ثلاث دقائق كمقشر للبشرة.
- اشطفي الوجه بالماء الفاتر وضعي بعدها مرطبًا.
- يجب استخدام هذا المقشر مرة واحدة في الأسبوع.
الطماطم والليمون
- امزجي ملعقة عصير ليمون مع عصير طماطم.
- ضعي الخليط على الوجه لمدة خمسة عشر دقيقة.
- اغسلي الوجه بالماء الفاتر واستخدمي هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.
الزبادي والشوفان
- اخلطي ملعقة زبادي مع ملعقة شوفان مطحون.
- ضعي الخليط على الوجه لمدة ربع ساعة واغسليه بالماء الفاتر، ثم ضعي مرطبًا.
- يمكن استخدام هذا القناع مرتين في الأسبوع.