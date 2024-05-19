“نتائجنا” .. ظهرت حالًا نتائج الصف الخامس الابتدائي 2024 بالاسم فقط وبدون رقم جلوس

جهاد حسين آخر تحديث
“نتائجنا” .. ظهرت حالًا نتائج الصف الخامس الابتدائي 2024 بالاسم فقط وبدون رقم جلوس

من المنتظر الآن أن يتم الإعلان عن نتائج الصف الخامس الابتدائي بعد أن يتم الإنتهاء من امتحانات الشهادة الاعدادية في الأيام القليلة المقبلة وبعد أن يتم الانتهاء من مراجعة الأوراق الامتحانية التي تعمل الوزارة على التدقيق بها حتى يتم بعدها مباشرة الإعلان عن نتائج الصف الخامس الابتدائي من قبل الوزارة لكل محافظة مصرية ويمكنكم من خلال متابعة هذا المقال الدخول مباشرة عبر رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي محافظة القاهرة والاطلاع ايضا على خطوات الاستعلام عن النتائج تابعوا معي.

نتائج الصف الخامس الابتدائي

من خلال الخطوات البسيطة الموضحة في النقاط التالية يمكنكم الاستعلام عن نتائج الصف الخامس الابتدائي من خلال الموقع التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فقط تابعوا معي الخطوات التالية:

  • يتوجب اولا على الطالب او الطالبة اولي الامر الدخول مباشرة عبر رابط الاستعلام عن نتائج الصف الخامس الابتدائي عن طريق النقر على هذا الرابط.
  • حدد المرحلة التعليمية وهي مرحلة سنوات النقل.
  • الخطوة التالية انقر على أيقونة الفصل الدراسي الثاني العام الدراسي
  • يجب اختيار الصف الخامس الابتدائي.
  • في الخانة الاولى قم بكتابة اسم الطالب رباعيا وتاكد من كتابته بعنيه.
  • في الخانه الثانيه قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب او الطالبة المراد الاستعلام عن نتيجته.
  • قم بتحديد المحافظة التي أدى بها الطالب امتحان الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني.
  • تأكد من صحة جميع البيانات التي قمت بإدخالها.
  • الخطوة الأخيرة انقر على ايقونة الاستعلام.
  • انتظر لحظات قليلة وسوف يتم عرض النتيجة أمامك في حالة انه تم الاعلان عنها من قبل الوزارة.
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معلومات الكاتب
جهاد حسين

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