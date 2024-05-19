حقيقة تبكير إيداع معاش التقاعد والتأمينات الاجتماعية شهر يونيو 2024!! .. أعرف التفاصيل

من ضمن الدعم المالي الذي تقدمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية للمواطنين هو معاش التقاعد والتأمينات الاجتماعية ولكن يتم تطبيق ذلك على المواطنين الذي تنطبق عليهم شروط معينة حتى يستحقوا الحصول على المعاش ومن هذه الشروط أن يصل سن المستفيد من الدعم 60 عام بالإضافة إلى عدم وجود وظيفة يعمل بها المتقاعد والكثير من التفاصيل الأخرى؛ مع العلم أن وزارة الموارد البشرية والتأمينات الاجتماعية قامت بتغيير موعد إيداع معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية من شهر أبريل الماضي واليوم نقدم لكم كل ما يتعلق بتفاصيل قرار الكسر إيداع معاش التقاعد والتأمينات الاجتماعية لشهر يونيو من خلال السطور التالية.

إيداع معاش التقاعد والتأمينات الاجتماعية شهر يونيو 2024

صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن القرار بإيداع معاشات التقاعد للمستفيدين من معاشات التأمينات الاجتماعية وذلك سيكون في موعد محدد والذي يوافق الأول من كل شهر ميلادي حيث يتم إيداع المعاشات في حساب مستحقيها ووفقًا لذلك فقد تم الإعلان عن تقديم موعد صرف معاشات التأمينات الاجتماعية شهر يونيو 2024 وكان هذا نتيجة أنه موعد صرفها المحدد هو يوم السبت والذي سيكون عطلة رسمية وطبقًا لتوجيهات الوزارة فقد تم العمل على تبكير صرف المعاشات إلى اليوم الذي يسبق يوم العطلة لذا سيتم صرف معاشات شهر يونيو يوم الخميس الموافق 30 مايو 2024.

كيفية الاستعلام عن معاش التقاعد والتأمينات الاجتماعية 2024

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية عن تبكير موعد إيداع معاش التقاعد والتأمينات ويتم الاستعلام عنها بكل سهولة من خلال الخطوات التالية: