فرحة لأصحاب المعاشات! زيادة المعاشات 2024 تُلامس 12,600 جنيه… إليك التفاصيل والاستعلام عبر بوابة التأمينات!

يبحث الكثير من أصحاب المعاشات من خلال شبكة الإنترنت عن قيمة الحد الأقصى لزيادة المعاشات التي قام رئيس مجلس إدارة التأمين الاجتماعي اللواء جمال عوض بتحديدها خلال العام الجاري 2024 طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وأخذ يتساءل جميع أصحاب المعاشات عن مقدار الزيادة التي يحصلون عليها، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف عن قيمة الحد الأقصى للمعاشات وكيفية الاستعلام عن الزيادة من خلال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

الحد الأقصى لزيادة المعاشات 2024

تسعى الدولة إلى توفير حياة مستقرة إلى جميع المواطنين ولذلك أعلن اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية عن رفع الحد الأقصى لزيادة المعاشات للعام الجاري 2024 على أن يصل الحد الأقصى بالاشتراك التأميني بقيمة 12600 جنيه بينما الحد الأدنى 2000 جنيه وتصل رواتب أصحاب المعاشات بعد الزيادة كما يلي:

من يحصل على معاش بقيمة 1300 يصبح معاشه بعد الزيادة بقيمة 1495 جنيه.

من يحصل على معاش قيمته 10080 جنيه يصبح المعاش بعد الزيادة بقيمة 11592.

وقد حددت الدولة أكثر من 66 مليار جنيه لكي يتم تقديمها إلى ما يقرب من 11.5 مليون شخص من أصحاب المعاشات في مختلف أنحاء الجمهورية.

خطوات الاستعلام عن معاشات التأمينات الاجتماعية بعد الزيادة 2024

يستطيع أصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة المعاش بعد الزيادة وذلك من خلال عدة خطوات وهي: