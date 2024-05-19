ظهرت في عموم المحافظات “نتائج الثالث متوسط بالرقم الامتحاني 2024” .. استعلم عنها الآن عبر نتائجنا

تستعد وزارة التربية العراقية خلال الأيام الأخيرة الماضية لاعلان نتائج الثالث متوسط بالرقم الامتحاني 2024 حيث يستطيع جميع طلاب الثالث المتوسط بجميع المحافظات العراقية الاستعلام عن نتائج الدور الاول إلكترونيًا عبر موقع نتائجنا التابع لوزارة التربية العراقية والذي يتم ظهور جميع النتائج عبر الموقع ويستطيع الطالب الحصول على النتيجة بالرقم الامتحاني ، وتعمل وزارة التربية العراقية علي تصحيح أوراق الطلاب ورصد الدرجات خلال الساعات الأخيرة الماضية.

نتائج الثالث متوسط بالرقم الامتحاني 2024

يبحث جميع طلاب الثالث المتوسط في العراق عن كيفية الاستعلام عن نتيجة الدور الأول 2024 والتي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة ويمكن الاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط عن طريق الخطوات التالية :

أولًا قم بالدخول عبر موقع نتائجنا الرسمي. ثم قم بالضغط عل “نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024”. ثم قم باختيار المحافظة التابع لها الطالب. سيتم ظهور جميع ملفات نتائج الثالث المتوسط. قم بفتح الملفات وتحميلها عبر جهازك وابحث عن اسم الطالب ضمن جميع نتائج الثالث المتوسط.

موعد امتحانات الثالث المتوسط في العراق 2024 الدور الاول

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن بداية امتحانات الثالث المتوسط الدور الاول 2024 يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024 ، وتستمر امتحانات الثالث المتوسط حتي 5 يونيو 2024 ، كما أعلنت وزارة التربية العراقية أن امتحانات الثالث المتوسط تكون في مستوي الطلاب ، كما أكدت علي بداية عمليات التصحيح والمراجعة لاعلان النتائج فور انتهاء الامتحانات، وسوف يتم سردها لكم فورًا عبر الموقع الرسمي نتائجنا.