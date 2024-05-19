الامتحانات كلها على تليجرام “هنــا” تسريب امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 الترم الثاني

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن تسريب امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 الترم الثاني حيث تقوم بعض المواقع بترويج أخبار غير صحيحة وأسئلة غير صحيحة لامتحانات الشهادة الاعدادية والتي بدأت في الكثير من محافظات الجمهورية خلال الساعات الأخيرة الماضية ، كما تداول الكثير من رواد بعض مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الكثير من أسئلة الامتحانات ، وأكدت وزارة التربية والتعليم أن جميع الاسئلة التي تم نشرها على الجروبات المختلفة لا تتعلق بامتحانات الشهادة الاعدادية ، وعلي جميع الطلاب عدم الانسياق وراء الشائعات والتركيز على المراجعة قبل بداية الامتحانات.

تسريب امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 الترم الثاني

تداول الكثير من طلاب الشهادة الاعدادية صور امتحان اللغة العربية للشهادة الاعدادية بالكثير من المحافظات المصرية والتي بدأت بها امتحانات الصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الثاني ، وتعتبر امتحانات الشهادة الاعدادية من أهم الامتحانات في حياة الطلاب ، وأكدت مديريات التربية والتعليم في كافة المحافظات المصرية أنه فور التأكد من صحة الامتحانات المنتشرة وتطابقها مع الامتحان الرسمي سيتم اتخاذ كافة الإجراءات ومعاقبة المسؤولين عن تسريب امتحانات الشهادة الاعدادية.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الترم الثاني

أعلنت جميع مديريات التربية والتعليم بكافة المحافظات المصرية عن ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية وذلك فور انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة والتي تتم بعد انتهاء الامتحانات مباشرة وتستغرق أسبوع كحد أقصى ، كما سيتم الإعلان عن أوائل الشهادة الإعدادية قبل ظهور النتيجة عبر المواقع الإخبارية المختلفة ، كما يستطيع جميع الطلاب الاستعلام عن النتيجة برقم جلوس الطالب فور ظهورها.