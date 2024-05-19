قبل الاعلان عن دفعة يونيو.. رابط التسجيل في قرض الاسكان العسكري الأردني 2024

ينتظر العديد من المواطنين الاستعلام عن قرض الاسكان العسكري الأردني آخر دفعة، وذلك عبر الموقع الرسمي الخاص بالقوات المسلحة بالأردن، وهذا القرض يعد بمثابة منحة لمن ينتمي إلى القوات المسلحة وليس لديه سكن مناسب للعيش، والجدير بالذكر أنه قد تم اتاحة بدء للتقديم للدفعة الجديدة دفعة شهر يونيو، ومن خلال مقالنا هذا سنذكر طريقة الاستعلام عنها وأهم الشروط التي يجب توافرها في المتقدم للقبول.

الاستعلام عن اسماء مستحقي قرض الاسكان العسكري

يمكن الاستعلام عن اسماء مستحقي قرض الاسكان العسكري، بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية

أولاً، يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية العامة لمؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية.

وبعد ذلك يتم تسجيل الدخول إلى المؤسسة، عبر إدخال الاسم وكلمة المرور.

من ثم يتم كتابة الرقم الوطني للمستفيد.

بعد ذلك يتم كتابة الرقم العسكري.

ومن ثم النقر على خانة إرسال.

شروط قرض الإسكان العسكري الأردني 2024

يوجد عدة شروط يجب توافرها للحصول على قرض الإسكان العسكري الأردني، وفيما يلي سنوضح لكم هذه الشروط:

يجب أن يكون المتقدم حاصلا على الجنسية الأردنية، كما يجب أن يكون المتقدم مقيمًا بالأردن.

شرط الانتماء إلى القوات المسلحة الأردنية.

يجب أن تكون فترة الخدمة في الجيش على الأقل 20 سنة.

يجب ألا تتجاوز فترة سداد القرض 30 عامًا..

التواصل مع مكتب الإسكان العسكري بالأردن

يمكن التواصل مع مكتب الإسكان العسكري بالأردن عبر اتباع إحدى الطرق التالية: