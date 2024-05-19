استقبلها الآن .. تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2024 على جميع الأقمار الصناعية

مؤخرًا أصبحت قناة الفجر الجزائرية من أشهر القنوات والتي حازت على أعلى نسبة متابعة من قبل الكثير من المشاهدين وبشكل خاص متابعي المسلسلات التركية حيث تمكنت القناة من عرض أفضل وأهم المسلسلات التي حصدت ملايين المشاهدات وأهمها مسلسل المؤسس عثمان الذي حاز على إعجاب ملايين المشاهدين من الوطن العربي حيث يتكلم هذا المسلسل عن نشأة الدولة العثمانية والحروب التي مر بها هذا الشعب حتى يتمكن من تكوين الدولة الخاصة به ويعتبر هذا المسلسل من أكثر المسلسلات التركية مشاهدة على مستوى العالم وكان سبب في شهرة ونجاح قناة الفجر الجزائرية التي تكلفت بعرض جميع حلقات المسلسل بالإضافة إلى أن القناة مجانية ويتم متابعة المسلسلات من خلالها بشكل مجاني.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2024

تهتم القناة بعرض البرامج والمسلسلات التاريخية والأخبار التي يهتم بها فئات كبيرة من المشاهدين حيث تعرض مسلسل المؤسس عثمان الذي يعشقه شريحة كبيرة من الأشخاص على مستوى العالم، نقدم لكم تردد قناة الفجر الجزائرية عبر كلًا من القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي العرب سات كالآتي:

تردد القناة عبر القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12034.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة الفجر الجزائرية عبر القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 12130.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

أهم ما يميز قناة الفجر الجزائرية

تمتاز قناة الفجر الجزائرية بمجموعة من المزايا ولعل أبرزها ما سيتم ذكره في السطور التالية: