“منصة مظلتي” رابط استخراج أسماء الرعاية الاجتماعية في عموم العراق لجميع المحافظات الوجبة الاخيرة

ينتظر المواطنون في العراق موعد الإعلان عن أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، والتي كان من المفترض الإعلان عنها منذ مدة، إلا أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لم تنتهي بعد من مراجعة العدد الهائل من طلبات المتقدمين الراغبين في الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، ولأن الرعاية الاجتماعية تعد من أبرز برامج الدعم العراقية التي لها دور كبير جدًا في تحسين مستوى معيشة المواطنين المحتاجين والأسر الفقيرة، فقد تزايدت عمليات البحث عن كيفية الاستعلام عن قوائم أسماء الرعاية وعن الشروط المطلوبة للقبول في الرعاية الاجتماعية، ولقد خصصنا هذا المقال للحديث بشكل مفصل أكثر عن موضوع أسماء الرعاية الاجتماعية.

رابط استخراج أسماء الرعاية الاجتماعية في العراق

الاستعلام عن كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة فور ظهورها، يمكن للمواطنين القيام بذلك من خلال اتباع بعض الخطوات الإلكترونية السهلة والسريعة، والتي هي كالتالي:

الدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية هي أول خطوة يجب القيام بها.

ثم بعد ذلك الضغط على خيار “أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة”.

الآن يجب على المواطن الذي يود الاستعلام عن أسماء الرعاية أن يقوم بكتابة كافة المعلومات والبيانات التي تطلبها المنصة، مثل: الاسم ورقم الهوية والبريد الإلكتروني.

ثم الضغط فوق كلمة “استعلام” لأجل البحث عن قوائم أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

ما هي شروط برنامج الرعاية الاجتماعية