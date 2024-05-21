“لولو صارت شرطية هاي هاي“ اضبط تردد قناة وناسة نايل وعربسات للاستمتاع بأحلى أغاني لولو الشطورة

سوف نقدم لكم اليوم من خلال مقالنا تردد قناة وناسة وهو واحد من الترددات التي يتم التساؤل عنها بكثرة في تلك الفترة من قبل الأمهات حيث أنها واحدة من القنوات الفضائية التي يعشقها الأطفال والسبب هو أن القناة تقوم ببث الأغاني والأناشيد التي تعمل على جذب انتباه الطفل وكل ذلك على مدار اليوم وبدون فواصل كما أن القناة مجانية تمام، سوف نوضح لكم أيضا خطوات ضبط القناة على التلفاز الخاص بك بكل سهولة.

تردد قناة وناسة

انتشرت قناة وناسة في السنوات القليلة السابقة ولكنها نجحت في أن تحقق نسب مشاهدة مرتفعة من مختلف الدول العربية وذلك يعود إلى المحتوى الذي تقدمه حيث أنها لا تعتمد فقط على المحتوى الترفيهي بل تقوم أيضا ببث محتوى تعليمي هادف يساعد في تحسين سلوكيات الأطفال إلى الأفضل، لذلك ننصحك باستقبالها وذلك بواسطة القمر الصناعي نايل باستخدام التردد الآتي:

التردد: 11430.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

أغاني قناة وناسة

تمتلك قناة وناسة باقة متميزة من الأغاني التي يحبها الأطفال والتي من أبرزها:

أغنية ماذا تشتري لولو بالمول.

أغنية ميدو بيلعب بالكبريت.

أغنية لولو كارز لاي.

أغنية سيارات وطيارات بيب بيت.

أغنية ليكا أختي الغيورة.

أغنية حنامي حنامي.

اغنية شو صار عند الدكتور مع لولو.

أغنية فرقع فرقع يا بوشار.

أغنية القطة قطة كيوت.

أغنية الولد الشاطر يقول لماما حاضر.

أغنية أجا الحلو.

خطوات ضبط قناة وناسة