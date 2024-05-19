TOYOUR EL JANAH “تردد قناة طيور الجنة 2024 للأطفال” .. ثبتها بأعلى جودة على جميع الأقمار الصناعية

قناة طيور الجنة من أهم قنوات الاطفال والكبار في الوطن العربي والاسلامي وتهتم قناة طيور الجنة بالمحتوي الترفيهي والديني والتعليمي بشكل كبير ، ولهذا يبحث الكثير من الآباء والأمهات عن تردد قناة طيور الجنة حيث يحب الكثير من الاطفال مشاهدة قناة طيور الجنة علي مدار اليوم ، ومن الجدير بالذكر أن العديد من أغاني ومحتوى قناة طيور الجنة يحظي على ملايين المشاهدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، وخلال السطور التالية نكشف عن تردد قناة طيور الجنة عبر القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات.

تردد قناة طيور الجنة

يحب الكثير من الاطفال مشاهدة قناة طيور الجنة حيث تعتبر قناة طيور الجنة قناة الصغار والكبار والتي تحظي علي ملايين المشاهدات في الوطن العربي والعالم وتعتبر من أكثر القنوات مشاهدة على اليوتيوب في العالم وتحظى باهتمام ومتابعة جميع الأطفال في جميع الدول العربية ويمكن مشاهدة قناة طيور الجنة عبر التردد التالي:

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11258.

معامل تصحيح الخطأ : 6\5

معدل الترميز : 27500

القمر الصناعي : عرب سات

التردد : 11315

معامل تصحيح الخطأ : 4\3

معدل الترميز : 27500

نجوم قناة طيور الجنة 2024

يحظى نجوم قناة طيور الجنة علي حب العديد من الأطفال ويمتلكون شهرة واسعة وذلك بسبب المحتوى المميز الذين قاموا بتقديمة طوال السنوات الماضية ومن أهم نجوم قناة طيور الجنة الوليد مقداد والمعتصم بالله مقداد وجاد مقداد و اياد مقداد وسند مقداد وجنى مقداد ، كما تهتم قناة طيور الجنة بالقضايا العربية والإسلامية خلال المحتوى الذي يتم عرضه على شاشتها بصورة كبيرة.