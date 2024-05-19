تحميل جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي + نماذج امتحانات الوزارة .. 90% الامتحانات منها

خلال الأيام الأخيرة الماضية بدأ العد التنازلي لبداية امتحانات الثانوية العامة ولهذا يبحث الكثير من الطلاب عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي حيث تبدأ جميع امتحانات الثانوية العامة يوم 10 يونيو القادم وذلك بامتحانات المواد الغير مضافة للمجموع ، وبعد يأخذ طلاب الثانوية العام اجازة عيد الاضحى المبارك وتبدأ امتحانات المواد الأساسية يوم 22 يونيو 2024 بعد الانتهاء من اجازة عيد الاضحى المبارك.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي

يعيش جميع طلاب الثانوية العامة حالة من القلق والترقب قبل أيام قليلة من بداية ماراثون الثانوية العام 2024 والتي تعد من أهم الاختبارات في حياة الطلاب بجمهورية مصر العربية والتي تحدد بشكل كبير التحاقهم بالكليات والجامعات المختلفة وإليكم جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي.

يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.

يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 امتحان مادتي الإحصاء والاقتصاد.

يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة العربية.

يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

يوم السبت الموافق 29 يونيو امتحان مادة التاريخ.

يوم 2 يوليو 2024 امتحان مادة اللغة الانجليزية.

يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الجغرافيا.

يوم الاربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة علم النفس والاجتماع.

يوم الاربعاء الموافق 17 يوليو امتحان مادة الفلسفة.

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العام 2024

تنتهي امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 202 يوليو 2024 وتعمل جميع كنترولات وزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية على تنظيم عملية امتحانات الثانوية العامة ويجب على جميع الطلاب الالتزام بجدول الامتحانات وعدم التأخر في دخول لجنة الامتحان ، وعدم الغش أو استخدام الاجهزة الالكترونية.