“الأغاني المفضلة للأطفال” حدث تردد قناة طيور الجنة بيبي على الأقمار نايل سات وعرب سات 2024 لطفلك

لا يزال تردد قناة طيور الجنة بيبي من أكثر الترددات التي يتم البحث عنها في مستمر من قبل الآباء والأمهات، وذلك لأن الأهل من الصعب أن يثقوا في كافة محطات الأطفال الفضائية ، حيث اشتهرت قناة طيور الجنة بأن محتواها مناسب جدًا للأطفال من كافة الأعمار، وذلك لأن هذه القناة تعرض الأغاني والأناشيد والبرامج التعليمية التي تفيد الأطفال وتزيد ثقافتهم بشكل كبير، كما أن طيور الجنة بيبي تساعد الأهل على تربية الأطفال على الصدق والأمانة والإخلاص وغيرها من الأخلاق الحميدة، كما أن هذه القناة من خلال محتواها تغرس في عقول الأطفال التصرفات الصحيحة والسلوكيات الإيجابية، ولهذا فإن هناك الكثير من عمليات البحث عن تردد طيور الجنة بيبي على الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات، وسوف نتحدث بشكل مفصل أكثر عن قناة طيور الجنة المميزة في هذا المقال .

حدث تردد قناة طيور الجنة بيبي

لا يمكن الاستغناء عن قناة طيور الجنة بيبي أبدًا، حيث أن هذه القناة موجودة في كافة البيوت التي تتضمن أطفالًا صغارًا، وذلك لأنها حصلت على مكانة مميزة في قلوب الأطفال الذين يعشقون محتواها بشكل كبير، ولأجل تثبيت هذه القناة لا بد من معرفة التردد الخاص بها على القمرين الصناعيين عرب سات ونايل سات، وهو كالآتي بالمقال.

أضبط تردد قناة طيور الجنة بيبي نايل سات

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 11274.

كما معامل الاستقطاب : أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

أقوى تردد لقناة طيور الجنة بيبي عرب سات

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد القناة: 11310.

كما معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل ترميز : 27500.

أما معامل تصحيح الخطأ: ¾.

كيفية تحميل قناة طيور الجنة بيبي