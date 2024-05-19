هتموت من الضحك مع كراكيري “موعد عرض مسلسل البيت بيتي الحلقة ال9و10” على هذه المواقع!

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن موعد عرض مسلسل البيت بيتي الحلقة ال9و10 حيث يعتبر مسلسل البيت بيتي من أهم المسلسلات التي يتم عرضها مؤخرُا وحصلت على نسب مشاهدة عالية عبر منصة شاهد ومن الجدير بالذكر أنه يتم عرض حلقتين من مسلسل البيت بيتي كل أسبوع عبر منصة شاهد ، ويمكن مشاهدة الحلقات الجديدة والقديمة عبر المنصة بجودة عالية وبدون اعلانات ، ويعتبر مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني من المسلسلات الكوميدية والرعب والاكشن بتنوع كبير بين مجموعة من النجوم والتي نكشف عنها خلال السطور التالية.

موعد عرض مسلسل البيت بيتي الحلقة ال9و10

سيتم عرض الحلقة الجديدة من مسلسل البيت بيتي 2 يومك الخميس القادم الموافق 23 مايو 2024 ، ويعتبر مسلسل البيت بيتي خليط بين الرعب والكوميديا التي يجتاز فيها النجم كريم محمود عبدالعزيز بطل المسلسل بجانب النجم مصطفي خاطر والنجم سليمان عيد والعديد من نجوم الفن والدراما في مسلسل البيت بيتي والذي حقق نجاحًا باهرًا خلال عرض الحلقات الأولى من المسلسل عبر منصة شاهد الرسمية.

أوقات عرض مسلسل البيت بيتي 2

يتم عرض مسلسل البيت بيتي 2 عبر منصة شاهد وذلك بمعدل حلقتين كل اسبوع وذلك يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل ، ويستمتع العديد من محبي الرعب والدراما والضحك بمشاهدة مسلسل البيت بيتي ، حيث يقوم المسلسل على قصة البحث عن اللغز في البيت الكبير والمسلسل من اخراج خالد مرعي وتأليف أحمد عبدالوهاب، وباشتراك الكثير من الممثلين في أدوار شرف فقط.