راتبين بمناسبة عيد الأضحى .. معاشات شهر يونيو بالزيادة الجديدة 2024 + قيمة الزيادة الجديدة

تزامنًا مع اقتراب موعد صرف معاشات شهر يونيو يبحث الكثير من اصحاب المعاشات عن موعد صرف معاشات شهر يونيو بالزيادة الجديدة حيث أعلنت الهيئة القومية للمعاشات والتأمينات عن بداية صرف معاشات شهر يونيو يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024 ، ويستمر صرف معاشات شهر يونيو لمدة 5 أيام متتالية ، وسيتم صرف معاشات شهر يونيو بالزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس السيسي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلن عنها في شهر مارس الماضي.

معاشات شهر يونيو بالزيادة الجديدة

خلال أيام قليلة يبدأ صرف معاشات شهر يونيو بالزيادة الجديدة حيث يبدأ صرف معاشات شهر يونيو يوم السبت الموافق الأول من يونيو 2024 ، وتم زيادة المعاشات بنسبة 15% كما تم رفع الحد الأدني للمعاشات ليصل إلي 1500 جنيهًا وتم رفع الحد الأدني للاشتراك التأميني ، وذلك لمساندة جميع المواطنين في تخطي الظروف المعيشية السيئة التي يمر بها المواطنين خلال الشهور الأخيرة الماضية.

رابط الاستعلام عن معاشات شهر يونيو 2024

يترقب الكثير من أصحاب المعاشات موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024 حيث تعتبر المعاشات الاخيرة التي سيتم صرفها قبل اجازة عيد الاضحى المبارك ، ويريد الكثير من المواطنين التعرف على خطوات الاستعلام عن قيمة معاشات شهر يونيو 2024 وذلك عن طريق الموقع الرسمي للهيئة القومية للمعاشات والتأمينات وذلك عن طريق الخطوات التالية: