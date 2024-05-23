بزيادة قدرها 100,000 دينار..ما هو سلم رواتب المتقاعديين في العراق بعد التعديل الاخير 2024؟

تشكل رواتب المتقاعدين أهمية كبيرة بالنسبة للمواطنين العراقيين، وهناك عمليات بحث مستمرة للاستعلام عن سلم رواتب المتقاعدين، ويعرف عن وزارة المالية العراقية سعيها الدائم إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث تعمل الوزارة كل فترة على توفير زيادة في رواتب المتقاعدين لأجل أن يتمكنوا من تأمين احتياجاتهم في ظل غلاء المعيشة وسوء الظروف الاقتصادية، وتقديرًا لجهود كافة المواطنين المتقاعدين في العراق، أعلنت الوزارة عن زيادة في سلم رواتبهم التقاعدية، وبعد هذا الإعلان يرغب الكثير من المواطنين المتقاعدين في معرفة سلم الرواتب الجديد بعد هذه الزيادة، ولمعرفة تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع لا بد من متابعة قراءة هذا المقال.

أخبار رواتب المتقاعدين في العراق

تستهدف الحكومة العراقية الفئات المجتمعية الأكثر استحقاقًا لأجل تقديم لها الدعم المالي والمعنوي، وتعد فئة المواطنين المتقاعدين من بين الفئات التي تهتم بها الحكومة بشكل كبير، حيث تسعى بشكل مستمر إلى تحسين مستوى معيشة المتقاعدين وتأمين لهم حياة كريمة، وبعد أن قامت وزارة المالية العراقية بالإعلان عن زيادة جديدة في رواتب المتقاعدين العراقيين، فقد زادت رغبة هؤلاء المواطنين في معرفة سلم الرواتب الجديد، والذي هو على النحو التالي بالمقال.

ما هو سلم رواتب المتقاعدين في العراق