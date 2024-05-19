رسميًا.. رابط الاستعلام عن نتائج الحركة الانتقالية للأساتذة وهيئة التدريس 2024 

ينتظر العديد من الأساتذة في المغرب لمعرفة نتائج الحركة الانتقالية لهيئة التدريس لعام 2024-2025، حيث كان من المتوقع أن تُعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عن النتائج في الأسبوع الماضي، بعد أن ازدادت التساؤلات حول تأخير إصدار النتائج، وقد أعلنت بعض إدارات التعليم في الولايات المغربية أن النتائج ستُعلن قريبًا، لذلك، نقدم من خلال مقالنا هذا طريقة الاستعلام عن النتائج، وكيفية تقديم الاعتراض على النتائج.

نتائج الحركة الانتقالية للأساتذة وهيئة التدريس 2024

يمكن الاستعلام عن نتائج الحركة الانتقالية للأساتذة وهيئة التدريس 2024 من خلال اتباع الآتي:

الخطوة الأولى التي يجب القيام بها هي زيارة الموقع الرسمي لوزارة التعليم.

بعد الوصول إلى الموقع، يُبحث عن الرابط الخاص بنتائج الحركة الانتقالية ويتم النقر عليه.

بعد النقر على الرابط، ستظهر لك خيار تنزيل ملف بصيغة PDF يحتوي على نتائج الحركة الانتقالية.

اضغط على خيار التنزيل لحفظ الملف على جهازك.

بعد تنزيل الملف، افتحه بواسطة برنامج قارئ PDF.

استخدم خاصية البحث ضمن ملف PDF لإدخال اسم الشخص الذي تريد معرفة نتيجته.

أدخل رقم التأجير أو رقم المستخدم للشخص المطلوب في الحقل المخصص له.

بعد إدخال المعلومات المطلوبة، انتظر قليلاً حتى يتم عرض الحالة المتعلقة بالاسم الذي أدخلته.

الاعتراض على نتائج التنقلات الخاصة بالأساتذة لعام 2024

بعد ظهور نتائج الحركة الانتقالية للأساتذة وهيئة التدريس 2024، يمكن تقديم الاعتراض عبر هذه الخطوات: