“هنـــا” طريقة الاستعلام عن الراتب عبر اعتماد أفراد 1445 .. + حقيقة زيادة الرواتب في المملكة

يوجد الكثير من الأخبار المتداولة عن حدوث زيادة مالية على الرواتب بمناسبة قدوم عيد الأضحى، كما يوجد أيضًا الكثير من الأخبار المنتشرة بخصوص تبكير موعد صرف قيمة هذه الرواتب التي تختص بالموظفين داخل القطاعين الخاص والحكومي وذلك لشهر مايو عام 2024، وسوف نعرض لكم خلال موضوعنا هذا طريقة الاستعلام بشكل إلكتروني عن الرواتب الخاصة بشهر مايو وحقيقة زيادة الرواتب.

طريقة الاستعلام عن الراتب عبر اعتماد أفراد

يمكن الاستعلام عن قيمة الرواتب بكل سهولة من خلال منصة اعتماد، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

أدخل على منصة اعتماد.

ثم اضغط فوق تسجيل دخول معلومات عن طريق نفاذ الوطني الموحد.

انقر فوق اعتماد أفراد.

بعد ذلك اضغط فوق زر الاستعلام عن المستحقات الخاصة بشهر مايو عام

أكتب البيانات اللازمة داخل أماكنها الصحيحة.

اختر شهر الاستعلام الخاص برواتب الموظفين.

انقر فوق استعلام وبعدها ستظهر المستحقات المالية.

زيادة رواتب موظفين القطاع الحكومي لشهر مايو 2024

قد انتشر خبر بخصوص زيادة على قيمة رواتب الموظفين داخل القطاعات المتنوعة بالمملكة العربية السعودية، ولكن أفادت وزارة المالية بعدم صحة هذا الخبر، ولم توجد أى زيادة على الرواتب، وإذا نزل أمر ملكي من قبل الملك سلمان عن زيادة قيمة رواتب الموظفين سوف يكون من خلال مرسوم ملكي موثوق، كما سيتم التصريح عنه من خلال الصفحات الرسمية وذلك على منصة إكس، وقد أكدت الوزارة على أهمية صرف رواتب الموظفين بالموعد الشرب الذي تم تحديده، وهو خلال يوم الاثنين بتاريخ 27 من شهر مايو 2024.