احزرها.. وزارة الإسكان السعودية تحدد حالات إيقاف صرف الدعم السكني عن المستفيدين 1445

وزارة الإسكان السعودية تحدد حالات إيقاف صرف الدعم السكني عن المستفيدين حيث إن الدعم السكني الذي تقدمه وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية هو أمل العديد من المواطنين الذين ليس لديهم القدرة المالية على توفير سكن لهم ولأسرهم والحصول على حياة كريمة للجميع، ولكن ليس من حق الجميع التقديم على هذا الدعم والحصول عليه حيث هناك بعض الحالات المعينة يتم استبعادهم بشكل مباشر كما أن من أسباب إيقاف الدعم عدم تحديث البيانات بشكل مستمر، وبالنسبة إلى باقي الأسباب سنتعرف عليها خلال هذا المقال.

حالات إيقاف صرف الدعم السكني عن المستفيدين لعام 1445

قامت وزارة الإسكان بتوضيح الأسباب التي أدت إلى إيقاف صرف الدعم والتي يجب العلم بها ومحاولة تجنبها حتى لا يتم قطع الدعم عنها وهذه الأسباب هي:

عدم قيام المستفيد بصرف هذه الأموال التي تم التفاصيل عليها فيما يتعلق بالبرنامج في ميعاده المحدد.

عجز المستفيد عن تحمل كافة تكاليف الإسكان ويترتب على ذلك التأخر في سداد كافة المدفوعات.

في حالة فسخ العقد بين برنامج الدعم والمستفيد حيث في تلك الحالة يتوقف الدعم على الفور.

يستطيع المتقدم من الناحية المالية توفير لأسرته سكن يناسبهم دون الإستعانة بالدعم.

متى يتم صرف الدعم السكني لشهر مايو 1445؟

بالنسبة إلى الحالات التي تستحق هذا الدعم السكني فإن معرفة موعد صرف الدعم ما تقلق بشأنه بشكل مستمر وتبحث عن موعده، حيث يصادف اليوم المحدد موعد إجازة رسمية وبناءً على ذلك سيتم تقديم موعد الصرف يومًا واحدًا والذي يوافق يوم الخميس الثالث والعشرين من شهر مايو لهذا العام، حتى يتسنى للجميع الحصول على ذلك في الوقت المناسب.