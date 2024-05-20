لمتابعة أغاني البيبي 24 ساعة..تردد قناة طيور الجنة بيبي لكل الأطفال على نايل سات وعرب سات 2024

تحظى قناة طيور الجنة بيبي بمحبة خاصة ومكانة مميزة في قلوب الأطفال الصغار، حيث حققت شهرة واسعة في كافة دول العالم العربي، وذلك لأن محتواها جذب الأطفال بشكل كبير وجعلهم يقبلون على مشاهدة أغانيها وأناشيدها بكل فرح وسرور، ويتضمن محتوى قناة طيور الجنة بيبي أجمل الأغاني التعليمية التي تعلم الأطفال الحروف والأرقام، بالإضافة إلى أروع الأناشيد التربوية التي تغرس في عقول الأطفال الصغار القيم والأخلاق الحميدة، وهذا المحتوى نال إعجاب أولياء الأمور بشكل كبير، لذلك فإن هناك الكثير من الأشخاص الذين يبحثون عن تردد قناة طيور الجنة بيبي على الأقمار الصناعية، وفي السطور القادمة نذكر لكم تفاصيل كاملة حول هذه القناة المشهورة.

استقبل الآن تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024

تستهدف قناة طيور الجنة بيبي الأطفال من كافة الفئات العمرية، حيث أن محتواها متنوع يناسب كافة أعمار وأذواق الأطفال، كما أن محتوى طيور الجنة ترفيهي وتعليمي في نفس الوقت، وتعمل القناة على تحديث بيانات التردد كل فترة، وذلك لأجل بث محتواها بجودة عالية على مدار 24 ساعة دون انقطاع، وفي كل مرة يتم فيها تغيير بيانات تردد قناة طيور الجنة بيبي تتزايد عمليات البحث من قبل الأهل عن التردد الجديد، وفي السطور القادمة نذكر لكم أحدث بيانات تردد قناة طيور الجنة بيبي على الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات، وهي كالآتي في مقال اليوم.

أحدث تردد لقناة طيور الجنة بيبي نايل سات

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 11274.

معامل الاستقطاب : أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

أضبط تردد لقناة طيور الجنة بيبي عرب سات

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد القناة: 11310.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل ترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾

أجمل أغاني وأناشيد طيور الجنة بيبي

تقدم قناة طيور الجنة باقة مميزة من الأغاني والأناشيد التي أحبها الأطفال بشكل كبير، ومن أشهرها أغنية ماما جابت بيبي، وأغنية الحلو صار يحبي، أغنية الراعي الكذاب، أغنية ليلى والذئب، أغنية قال الأرنب لأمو، أغنية الألوان.