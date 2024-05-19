إعلان حصري مترجم ح 161.. مسلسل قيامة عثمان الموسم الخامس الحلقة 161 على ATV التركية والفجر الجزائرية

رائج بشكل كبير على مواقع التواصل وجوجل مسلسل قيامة عثمان الموسم الخامس الحلقة 161، ينقلنا مسلسل المؤسس عثمان إلى القرن 13 ويأخذنا معه إلى أهم التفاصيل والأحداث التاريخية، يواصل مسلسل قيامة عثمان تحقيق المزيد من الشهر والانتشار في جميع بلاد العالم العربي والغربي، كما يسعى الكثير من الأشخاص لمعرفة الموعد الرسمي لعرضه، حيث يعرض المسلسل مرة واحدة في الأسبوع ويزداد شوق الجمهور المتابع لمعرفة الأحداث الجديدة،

من القليل جداً أن نجد تعلق شخص بمسلسل لعدة سنوات دون التراجع عن المتابع والمشاهدة وهذا ما يحدث خلال هذه الفترة عندما يتسلط الضوء وتلتفت كل الأنظار إلى الموسم الخامس من المؤسس عثمان، وتصل نسب مشاهدة كل حلقة أكثر من 4 ملايين مشاهدة في ساعات معدودة، ويزداد عدد المتابعين لملايين الملايين، ونظراً لكل هذا يحرص فريق موقعنا البديل أن يقدم لكم كل جديد عن مسلسل قيامة عثمان الموسم الخامس الحلقة 161.

مسلسل قيامة عثمان الموسم الخامس الحلقة 161

لقد حققت الحلقات السابقة تفاعل كبير من الجمهور المتابع ومازال هناك بعض الأشخاص يشاهدون الحلقة 160، ومن المقرر أن يتم انطلاق الحلقة 161 بعد عدة أيام لذلك نوضح لكم أهم التفاصيل والأحداث التي توصلنا لمعرفتها بعد نشر البرمو التشويقي الأول من الحلقة، ومن أ÷م الأحداث أن عثمان يحاول أن يشن الحرب على بيزنطة والاستيلاء عليها ,أخبر يعقوب أن أرضكم سوف تصبح أرض لنا،

مما يقف اورهان أمام يعقوب ويهدد بأنه لم يتهون تلك المرة ويؤكد له له لن يسمح له بالتعرض لزوجته مرة أخرى، كما حقق عثمان النصر وأخبر قبيلته أن السوق الحدودي أصبح ملكاً لنا، وفي نفس الإطار كشف اروهان لزوجته التشيم ان السيد غندور تعرض للهجوم وتكون الحلقة 161 مليئة بالاسرار والمفاجئات.

موعد مسلسل قيامة عثمان 161 على القنوات الناقلة

يعرض المسلسل بشكل أسبوعي ومدة الحلقة الواحدة من المسلسل ساعتين وسوف يتم اذاعة الحلقة 161 الأربعاء القادم 22 من مايو 2024 على atv التركية وتعرض يوم الخميس 23 مايو 2024 حصري مترجمة باللغة العربية على قناة الفجر الجزائرية في الحادية عشر مساءً وعلى قصة عشق وباقي المنصات الناقلة الخميس في الساعة 1 صباحاً.