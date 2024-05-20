“بزيادة 1000 درهم مغربي“ الزيادة في الأجور بالمغرب 2024 القطاع الخاص والفئات المستحقة

انتشر الكثير من الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي حول الزيادة في الأجور بالمغرب 2024 وذلك يخص المعلمين وجميع الأشخاص العاملين في المجال التعليمي سواء كان في قطاع خاص أو حكومي، وذلك جعل الكثير يتساءل حول هذا الأمر هل حقيقي أم لا، وهذا ما سوف نجيب عنه بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا نسبة الزيادة والفئات التي تستحق الزيادة.

الزيادة في الأجور بالمغرب 2024 القطاع الخاص

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه سوف يتم بالفعل زيادة أجور المعلمين من الأجناس المختلفة في المراحل التعليمية المتنوعة وذلك يخص كل من القطاع الخاص والحكومي وذلك بعد الكثير من المفاوضات، ونقلت أيضا أن نسبة الزيادة تبدأ من 400 درهم وتختلف من موظف لآخر وذلك وفقا لمجموعة من المعايير.

سلم رواتب الموظفين الجديد بالمغرب

سوف نوضح لكم في النقاط الآتية نسبة زيادة الأجور في المغرب:

من المقرر أن يتم زيادة رواتب العاملين في جميع القطاعات الحكومية بقيمة مالية تصل حتى 1000 درهم، ولكن سوف يتم صرفها على مرتين الأولى في 1 مم يوليو 2024 والثانية في 1 من يناير 2025.

من المقرر زيادة عاملي الزراعة بنسبة تصل حتى 10٪ وسيتم صرف الجزء الأول منها في أبريل 2025 والجزء الثاني في أبريل 2026.

بينما العاملين في القطاعات الخاصة سوف يحصلوا على زيادة بنسبة 10٪ ولكن سوف يتم صرف الجزء الأول منها في بداية عام 2025 والجزء الثاني في بداية عام 2026.

الفئات المستحقة لزيادة الأجور في المغرب