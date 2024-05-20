تعرف علي موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2024

يبدو أن الجميع يتطلع للإستمتاع بإجازة عيد الأضحى المبارك في مصر وفي جميع أنحاء العالم، فهذه المناسبة الدينية الكبيرة تجمع الأهل والأصدقاء للإحتفال والتبادل بالتهاني والزيارات مما يجعلها واحدة من أكبر الإجازات، حيث تعد تحضيرات الناس وتخطيطهم للإحتفال بالعيد موضوع بحث شائع في هذا الوقت من السنة لذلك سنعرض لكم موعد أول أيام العيد الأضحى.

موعد عيد الأضحى المبارك

من المقرر أن يكون موعد عيد الأضحى المبارك لعام 2024 يوم الأحد الموافق 16 يونيو، وسيكون يوم السبت 15 يونيو هو وقفة عرفات، ويأتي ذلك وفقًا للحسابات الفلكية المعتمدة.

إجازة عيد الأضحى المبارك

سيحصل الموظفون في القطاعين العام والخاص على فترة إجازة طويلة تتيح لهم الإستمتاع بالإحتفالات والتجمعات العائلية وهي إجازة رسمية لمدة 5 أيام، حيث ستكون إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 2024 على النحو التالي:

وقفة عرفات: يوم السبت 15 يونيو 2024.

أول أيام عيد الأضحى المبارك: يوم الأحد 16 يونيو 2024 إلى الأربعاء 19 يونيو 2024.

تهنئة عيد الأضحى المبارك للأهل والأقارب