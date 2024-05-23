“وزارة الشؤون الاجتماعية eservices.social.gov.tn“ التسجيل في منــحة 300 دينــار تونس 2024

أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية بتونس منحة 300 دينار تونس ويتم التقديم عليها من قبل الأسر المحتاجة الموجودة داخل الدولة وهذا يتم بشكل شهري والهدف من ذلك مساعدة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، كما أنه يمكن لكبار السن وذوي الهمم التقديم أيضا ولكن هذا يتم وفق مجموعة من القواعد التي وضعتها الوزارة وهذا ما سوف نوضحه لكم اليوم في السطور التالية.

منحة 300 دينار تونس

يمكنك الآن لجميع الأسر ذات الدخل المنخفض التقديم على منحة 300 دينار تونس وذلك من أجل الحصول على كل ما يحتاجونه من رعاية صحية وطعام وشراب وغيرها من الاحتياجات الأساسية وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

أولا يتم التقديم من خلال الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية بتونس. ثانيا بعد أن تقوم بالدخول على صفحة وزارة الشؤون يتطلب منك تسجيل الدخول من خلال إدخال البيانات المطلوبة. ثالثا قم بالضغط على زر الخدمات الإلكترونية ثم توجه إلى خيار منحة 300 دينار تونس. رابعا يرجى إدخال المعلومات المطلوبة حول المتقدم وكتابتها في نموذج التقديم. خامسا قم بإرفاق المستندات المطلوبة. أخيرا اضغط على إرسال الطلب وانتظر حتى يتم مراجعته.

شروط التسجيل في منحة 300 دينار تونس

وضعت الوزارة مجموعة من الشروط التي يتم على أساسها التقديم على منحة 300 دينار تونس والتي جاءت على النحو التالي: